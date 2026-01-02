تیم تراکتور قهرمان دومین دوره مسابقات دومینو جایزه بزرگ هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق یوسفییگانه رئیس کمیته دومینو هرمزگان با اشاره به برگزاری دومین دوره مسابقات دومینو جایزه بزرگ استان هرمزگان (بخش تیمی) به مناسبت روز پدر، گفت: این رقابتها با حضور ۹ تیم و به میزبانی سالن مرکز رشد جهاد دانشگاهی هرمزگان برگزار شد.
وی افزود: در این دوره از مسابقات، تیمهای تراکتور، خطر، پرسپولیس، نیکتا، سرخپوشان، آترین و سه تیم زمین سنگ در قالب دو گروه چهار و پنج تیمی به رقابت پرداختند.
یوسفییگانه افزود: تیم تراکتور متشکل از حمید نامی و بردیا دامیار با کسب ۳ پیروزی در مرحله گروهی و پیروزی در دیدارهای نیمهنهایی و پایانی، در مجموع با ۵ برد متوالی و بدون شکست، عنوان قهرمان این دوره از مسابقات را کسب کرد و ۲۰۰ امتیاز به مجموع امتیازات خود افزود.
وی ادامه داد: تیم خطر دانشگاه پیام نور استان هرمزگان با ترکیب محمدمهدی کرامتی و علیرضا کمیلی پس از صعود از مرحله گروهی، با برتری مقابل تیم پرقدرت پرسپولیس در دیداری تماشایی به فینال راه یافت و در نهایت با وجود تلاش فراوان، برابر تیم تراکتور شکست خورد و به مقام نایبقهرمانی دست یافت و ۸۰ امتیاز کسب کرد.
رئیس کمیته دومینو هرمزگان تصریح کرد: تیم پرسپولیس با حضور حسن جعفری و عمادالدین جعفری که مرحله گروهی را با ۴ پیروزی متوالی بهعنوان صدرنشین پشت سر گذاشته بود، در دیدار ردهبندی برابر تیم نیکتا به برتری رسید و ضمن کسب مقام ۳ رقابتها، ۴۰ امتیاز به مجموع امتیازات خود افزود و تیم نیکتا نیز با وجود عملکردی شایسته در جایگاه ۴ ایستاد.
یوسفییگانه با اشاره به برگزاری منظم این رقابتها خاطرنشان کرد: در پایان این دوره از مسابقات، با حضور مسئولان کمیته دومینو هرمزگان، از تیمهای برتر با اهدای جوایز نقدی تجلیل شد.
نظر شما