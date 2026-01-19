سالاری: ۱۴۲۴ نفر داوطلب انتخابات شوراهای شهر استان یزد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: ۱۴۲۴ نفر در این دوره انتخابات شوراهای شهر یزد ثبتنام کردند که ۶۹.۳ درصد افزایش ثبتنام داشتیم این رقم بسیار قابل توجه است.
وی بیان کرد: از این تعداد ۱۹۶ نفر بانوان بودند که نسبت به دوره قبل که ۱۱۲ نفر بودند رشد ۱۴ درصدی سهم و مشارکت بانوان را نشان میدهد و ۱۲۲۸ نفر از آقایان هستند.
دبیر ستاد انتخابات استان یزد تصریح کرد: در دورههای قبل ۴۲ نفر با مدرک دکترا ثبتنام کرده بوده و الان ۱۰۰ نفر ثبتنام کردند، همچنین سابقه نمایندگی افراد ثبتنام شده در این دوره ۱۶۴ نفر هستند و ما در دوره قبل مشارکت ۱۱۰ نفر افراد دورههای قبل را داشتیم. ۸۸.۴۸ درصد از افراد ثبتنام شده فاقد سابقه نمایندگی هستند.
سالاری ادامه داد: از این تعداد ۱۰۳ نفر از افرادی که ثبتنام داشتند هم اکنون در شوراهای شهر استان یزد فعال هستند.
وی با اشاره به اینکه متقاضیان ثبتنام شده برای ۱۳۲ کرسی شوراهای شهر ثبتنام کردند افزود: در واقع به ازای هر کرسی ۱۱ نفر ثبتنام کردند که باید رقابت کنند.
دبیر ستاد انتخابات استان یزد بیان کرد: کمترین سن ثبتنام شده ۲۵ ساله و مسن ترین فرد هم ۸۴ ساله هستند، در این دوره کارمندان و بازنشستگان بیشترین ثبتنام و مشارکت را داشتند.
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