به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین در نشست خبری معرفی بسته های حمایت از شرکت های دانش بنیان که امروز در معاونت علمی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره حمایت از شرکت های دانش بنیان اقتصاد دیجیتال در شرایط قطعی اینترنت گفت: در تازه ترین جلسه هیئت دولت به دستور رئیس جمهور ظرف امروز و فردا و تا آخر هفته اینترنت کشور به وضعیت عادی بازخواهد گشت.

وی افزود: در این فکر بودیم که در صورت عدم اتصال اینترنت، به شرکت های بزرگ اقتصاد دیجیتال خدمات اینترنت بدهیم. اما نکته مهم این است که در اقتصاد دیجیتال داشتن اینترنت شرکت ها کافی نیست و مشتریان آن ها مهم هستند. طبق آخرین خبری که داریم تا آخر هفته مشکلی دیگر نخواهد بود.

وی ضمن بیان این مطلب که آمار متفاوتی داریم که شرکت های اقتصاد دیجیتال در روزهای قطعی اینترنت چقدر متضرر شده اند، گفت: آقای الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفته قطع اینترنت روزانه ۳ و ۸ دهم همت به کسب و کارهای اینترنتی آسیب زده است اما پیگیری کردیم که آیا این عدد دقیق هست یا نه و متوجه شدیم که این عدد درست نیست و آمار خسارت کمتر است.

افشین افزود: برعکس جنگ ۱۲ روزه، خوشبختانه شرکت های دانش بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال آسیب جدی ندیدند. اینکه آمار ضرر زیان های شرکت های دانش بنیان چقدر بوده، زمان می برد.

فراخوان بسته حمایتی آسیب های اینترنتی ویژه شرکت های دانش بنیان

وی با بیان اینکه بیشترین آسیب را در این شرایط شرکت های دانش بنیان می بینند، تصریح کرد: در همین رابطه بسته های حمایتی را برای شرکت ها در نظر گرفته ایم تا آسیب به شرکت ها را کمتر کنیم. دوستان من در حال ارزیابی ضرر و زیان ها هستند. حتی ممکن است با توجه به ارزیابی شرایط در آینده یکی‌دوبسته دیگر ویژه شرکت های دانش بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال اضافه کنیم.

افشین در تشریح فراخوان بسته حمایتی آسیب های اینترنتی ویژه شرکت های دانش بنیان گفت: با هدف جبران کاهش نقدینگی شرکت های دانش بنیان آسیب دیده از اختلالات اینترنت برنامه حمایتی تدوین شده است.

به گفته معاون علمی‌رییس جمهور شرکت هایی که دارای افت چشمگیر فروش و درآمد باشند در اولویت تخصیص حمایت قرار می گیرند. همچنین فروش کل شرکت در سال ۱۴۰۳ ( براساس اظهارنامه ویت صورت مالی حسابرسی شده) کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال باشد.

وی ادامه داد: همچنین براساس این فراخوان شرکت نباید مطالبات غیرمجازی بانکی وچک برگشتی و بدهی مالیاتی مشمول ماده ۱۶۸ داشته باشد. از سوی دیگر درخواست شرکت حداکثر می تواند ۱۰ برابر سرمایه ثبتی آن باشد.

معاون علمی رییس جمهور ضمن اعلام اینکه ثبت تقاضا برای شرکت در این فراخوان از ۸ بهمن تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ است، خاطرنشان کرد: هدف از این فراخوان جبران کاهش نقدینگی شرکت های دانش بنیان آسیب دیده از اختلالت اینترنت با دوره بازپرداخت حداکثر ۱۲ ماه خواهد بود.

وی‌ بیان کرد: محاسبه این تسهیلات بر مبنای میزان آسیب و با احتساب یک تا ۳ ماه حقوق پرسنل متخصص شرکت بوده و نرخ این تسهیلات برابر با نرخ مصوب هیات عالی بانک‌مرکزی است. دوره تنفس و بازپرداخت حداکثر ۱۱ ماه خواهد بود.

افشین مسیر ثبت خدمات را به ترتیب سامانه غزال(ghazal.inif.ir)، میزکار، تسهیلات و فراخوان برنامه آسیب های اینترنتی عنوان کرد.

۱۰ بسته حمایتی برای شرکت های دانش بنیان تدوین شد

افشین با بیان اینکه ۱۰ بسته حمایتی برای شرکت‌های دانش بنیان با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است، گفت: یکی از طرح‌های ما که طرح «ثبات» نام دارد، مکمل طرح کانکت است که با همکاری مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت اجرایی می شود و طی آن از نخبگانی که از طریق طرح کانکت حداقل ۶ ماه تا ۳ سال فعالیت حرفه ای در کشور داشته اند، حمایت می شوند. مدت حمایت این طرح ۱۲ ماهه است.

پرداخت به مابقی شرکت‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه تا پایان هفته

معاون علمی رییس جمهور یکی دیگر از این بسته ها را حمایت از شرکت های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه دانست و اظهار کرد: در این راستا ۵ همت تسهیلات به شرکت هایی که از این جنگ آسیب دیده بودند اعطا شد و تا اخر هفته باقی شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت نکرده‌اند، به بانک‌ها معرفی خواهند شد.

بسته حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان‌های نوپا

افشین با بیان اینکه در حال حاضر ۳۶۰۰ شرکت دانش بنیان نوپا در کشور وجود دارد گفت: شرکت‌های دانش بنیان نوپایی که تاکنون هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده باشند می توانند بین ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان درخواست تسهیلات دهند و بعد از ارزیابی تسهیلات لازم به آنها اعطا می شود.

وی درباره دامنه شمول این بسته گفت: اگر شرکت بیش از ۳ سال مجوز دانش بنیانی دارد، فروش کل شرکت در سال مالی گذشته نباید صفر باشد. مبلغ این تسهیلات ۵ میلیارد ریال و یا معادل ۵۰ درصد فروش اظهارنامه آخرین سال مالی شرکت تا سقف ۲۰ میلیارد ریال است.

بسته حمایتی ارتقای کیفیت

افشین بسته حمایتی ارتقای کیفیت را دیگر بسته حمایتی این معاونت نام برد و گفت: این بسته با هدف ارتقا کیفیت محصولات و خدمات دانش بنیان دارای گواهی تایید کیفی از مراجع ذیصلاح جهت توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه ارتقای کیفیت با استاندارد سازی محصولات متفاوت است ادامه داد: فراخوان این بسته حمایتی که بیشتر از نوع سرمایه در گردش وسرمایه ثابت است، فراخوان حمایتی از ۸ تا ۱۸ بهمن منتشر می شود.

بسته حمایتی از محصولات جدید راهبردی

افشین بسته بعدی را بسته حمایتی محصول جدید راهبردی عنوان کرد و تأکید کرد: بر اساس این بسته حمایتی اگر شرکتی دارای یک محصول راهبردی جدید باشد، چه در زنجیره تولید انها باشد چه نباشد، مشمول این بسته حمایتی خواهند شد. هدف این فراخوان تامین هزینه های زیرساختی مورد نیاز جهت ارتقا محصولات دانش بنیان به محصولات جدید راهبردی است.

وی دوره اجرای تنفس و بازپرداخت تسهیلات بسته محصول راهبردی را متناسب با نیاز طرح مجموعا حداکثر ۲۴ ماه اعلام کرد. نرخ تسهیلات نیز برابر با نرخ مصوب هیات عالی بانک مرکزی خواهد بود. شرکت برای اجرای ابن طرح به میزان حداقل ۲۰ درصد هزینه های مورد نیاز، آورده نقدی باید داشته باشد.

بسته حمایتی صادرات محور

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور بسته حمایتی دیگر را صادرات محور ذکر کرد و ادامه داد: شرکت‌هایی که قصد دارند دامنه صادراتی خود را افزایش دهند و یا کشور جدیدی برای توسعه بازار پیشنهاداتی دارند، می‌توانند مشمول این بسته حمایتی شوند، علاوه بر آن شرکت‌هایی که قرارداد صادرات جدیدی داشته باشند، می‌توانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

ایجاد کنسرسیوم صادراتی

معاون علمی رئیس‌جمهور از ایجاد کنسرسیوم صادراتی خبر داد و یادآور شد: مابه دنبال ایجاد کنسرسیوم صادراتی هستیم تا در سایه آن به جای آنکه یک شرکت، یک محصول با هزینه بالای گمرک، بازرگانی و بازاریابی و خدمات پس از فروش همراه است، کنسرسیوم صادراتی ایجاد کنیم که سبدی از کالاها صادر شود.

وی تاکید کرد: بسته حمایتی صادراتی ما به کنسرسیوم صادراتی نیز اعطا می‌شود البته هنوز این کنسرسیوم شکل نگرفته است. این بسته حمایتی باز است و فعال شدن آن موجب کاهش هزینه‌های صادراتی خواهد شد.

بسته حمایتی جبران تغییر نرخ ارز

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به تغییر نرخ ارز و آسیب دیدن شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها مواد اولیه خود را وارد می‌کردند که به دلیل تغییر نرخ ارز با چالش‌هایی مواجه شدند. این شرکت‌ها می‌توانند از تسهیلات تا ۱۰۰ میلیارد تومانی بهره‌مند شوند.

بسته حمایتی برای حمایت از محققان کشور

معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین از بسته حمایتی دیگری برای حمایت از محققان دانشگاهی خبر داد و در این باره گفت: در حال حاضر کشور با رکود علمی مواجه شده است. بر اساس داده‌های موجود از کل دانشگاه‌های کشور تنها ۲۰ دانشگاه ۸۰ درصد انتشارات علمی را بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: از تعداد این ۲۰ دانشگاه، ۱۱ دانشگاه وابسته به وزارت علوم و ۹ دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت هستند، ضمن آنکه ۳ دانشگاه برتر نیز یک سوم کل تولیدات علمی را به خود اختصاص داده‌اند.

افشین خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت بهداشت و وزارت علوم بسته حمایتی جهش علمی تا پایان سال اجرایی می‌شود. این حمایت‌ها در قالب اعطای پژوهانه خواهد شد.