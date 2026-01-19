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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

اینترنت تا آخر هفته عادی می‌شود؛ بررسی ضرر شرکت‌های اقتصاد دیجیتال

اینترنت تا آخر هفته عادی می‌شود؛ بررسی ضرر شرکت‌های اقتصاد دیجیتال

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: در آخرین جلسه هیئت دولت به دستور رئیس جمهور ظرف امروز و فردا و تا آخر هفته  اینترنت کشور به وضعیت عادی بازخواهد گشت. 

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین در نشست خبری معرفی بسته های حمایت از شرکت های دانش بنیان که امروز در معاونت علمی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره حمایت از شرکت های دانش بنیان اقتصاد دیجیتال در شرایط قطعی اینترنت گفت: در تازه ترین جلسه هیئت دولت به دستور رئیس جمهور ظرف امروز و فردا و تا آخر هفته اینترنت کشور به وضعیت عادی بازخواهد گشت.

وی افزود: در این فکر بودیم که در صورت عدم اتصال اینترنت، به شرکت های بزرگ اقتصاد دیجیتال خدمات اینترنت بدهیم. اما نکته مهم این است که در اقتصاد دیجیتال داشتن اینترنت شرکت ها کافی نیست و مشتریان آن ها مهم هستند. طبق آخرین خبری که داریم تا آخر هفته مشکلی دیگر نخواهد بود.

وی ضمن بیان این مطلب که آمار متفاوتی داریم که شرکت های اقتصاد دیجیتال در روزهای قطعی اینترنت چقدر متضرر شده اند، گفت: آقای الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفته قطع اینترنت روزانه ۳ و ۸ دهم همت به کسب و کارهای اینترنتی آسیب زده است اما پیگیری کردیم که آیا این عدد دقیق هست یا نه و متوجه شدیم که این عدد درست نیست و آمار خسارت کمتر است.

افشین افزود: برعکس جنگ ۱۲ روزه، خوشبختانه شرکت های دانش بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال آسیب جدی ندیدند. اینکه آمار ضرر زیان های شرکت های دانش بنیان چقدر بوده، زمان می برد.

فراخوان بسته حمایتی آسیب های اینترنتی ویژه شرکت های دانش بنیان

وی با بیان اینکه بیشترین آسیب را در این شرایط شرکت های دانش بنیان می بینند، تصریح کرد: در همین رابطه بسته های حمایتی را برای شرکت ها در نظر گرفته ایم تا آسیب به شرکت ها را کمتر کنیم. دوستان من در حال ارزیابی ضرر و زیان ها هستند. حتی ممکن است با توجه به ارزیابی شرایط در آینده یکی‌دوبسته دیگر ویژه شرکت های دانش بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال اضافه کنیم.

افشین در تشریح فراخوان بسته حمایتی آسیب های اینترنتی ویژه شرکت های دانش بنیان گفت: با هدف جبران کاهش نقدینگی شرکت های دانش بنیان آسیب دیده از اختلالات اینترنت برنامه حمایتی تدوین شده است. 

به گفته معاون علمی‌رییس جمهور شرکت هایی که دارای افت چشمگیر فروش و درآمد باشند در اولویت تخصیص حمایت قرار می گیرند. همچنین فروش کل شرکت در سال ۱۴۰۳ ( براساس اظهارنامه ویت صورت مالی حسابرسی شده) کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال باشد. 

وی ادامه داد: همچنین براساس این فراخوان شرکت نباید مطالبات غیرمجازی بانکی وچک برگشتی و بدهی مالیاتی مشمول ماده ۱۶۸ داشته باشد. از سوی دیگر درخواست شرکت حداکثر می تواند ۱۰ برابر سرمایه ثبتی آن باشد. 

معاون علمی رییس جمهور ضمن اعلام اینکه ثبت تقاضا برای شرکت در این فراخوان از ۸ بهمن تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ است، خاطرنشان کرد: هدف از این فراخوان جبران کاهش نقدینگی شرکت های دانش بنیان آسیب دیده از اختلالت اینترنت با دوره بازپرداخت حداکثر ۱۲ ماه خواهد بود. 

وی‌ بیان کرد: محاسبه این تسهیلات بر مبنای میزان آسیب و با احتساب یک تا ۳ ماه حقوق پرسنل متخصص شرکت بوده و نرخ این تسهیلات برابر با نرخ مصوب هیات عالی بانک‌مرکزی است. دوره تنفس و بازپرداخت حداکثر ۱۱ ماه خواهد بود. 

افشین مسیر ثبت خدمات را به ترتیب سامانه غزال(ghazal.inif.ir)، میزکار، تسهیلات و فراخوان برنامه آسیب های اینترنتی عنوان کرد.

۱۰ بسته حمایتی برای شرکت های دانش بنیان تدوین شد 

افشین با بیان اینکه ۱۰ بسته حمایتی برای شرکت‌های دانش بنیان با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است، گفت: یکی از طرح‌های ما که طرح «ثبات» نام دارد، مکمل طرح کانکت است که با همکاری مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت اجرایی می شود و طی آن از نخبگانی که از طریق طرح کانکت حداقل ۶ ماه تا ۳ سال فعالیت حرفه ای در کشور داشته اند، حمایت می شوند. مدت حمایت این طرح ۱۲ ماهه است. 

پرداخت به مابقی شرکت‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه تا پایان هفته 

معاون علمی رییس جمهور یکی دیگر از این بسته ها را حمایت از شرکت های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه دانست و اظهار کرد: در این راستا ۵ همت تسهیلات به شرکت هایی که از این جنگ آسیب دیده بودند اعطا شد و تا اخر هفته باقی شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت نکرده‌اند، به بانک‌ها معرفی خواهند شد.

بسته حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان‌های نوپا

افشین با بیان اینکه در حال حاضر ۳۶۰۰ شرکت دانش بنیان نوپا در کشور وجود دارد گفت: شرکت‌های دانش بنیان نوپایی که تاکنون هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده باشند می توانند بین ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان درخواست تسهیلات دهند و بعد از ارزیابی تسهیلات لازم به آنها اعطا می شود.

وی درباره دامنه شمول این بسته گفت:  اگر شرکت بیش از ۳ سال مجوز دانش بنیانی دارد، فروش کل شرکت در سال مالی گذشته نباید صفر باشد. مبلغ این تسهیلات ۵ میلیارد ریال و یا معادل ۵۰ درصد فروش اظهارنامه آخرین سال مالی شرکت تا سقف ۲۰ میلیارد ریال است. 

بسته حمایتی ارتقای کیفیت

افشین بسته حمایتی ارتقای کیفیت را دیگر بسته حمایتی این معاونت نام برد و گفت: این بسته با هدف ارتقا کیفیت محصولات و خدمات دانش بنیان دارای گواهی تایید کیفی از مراجع ذیصلاح جهت توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان در نظر گرفته شده است.  

وی با تاکید بر اینکه ارتقای کیفیت با استاندارد سازی محصولات متفاوت است ادامه داد: فراخوان این بسته حمایتی که بیشتر از نوع سرمایه در گردش وسرمایه ثابت است، فراخوان حمایتی از ۸ تا ۱۸ بهمن منتشر می شود.

بسته حمایتی از محصولات جدید راهبردی

افشین بسته بعدی را بسته حمایتی محصول جدید راهبردی عنوان کرد و تأکید کرد: بر اساس این بسته حمایتی اگر شرکتی دارای یک محصول  راهبردی جدید باشد، چه در زنجیره تولید انها باشد چه نباشد، مشمول این بسته حمایتی خواهند شد. هدف این فراخوان تامین هزینه های زیرساختی مورد نیاز جهت ارتقا محصولات دانش بنیان به محصولات جدید راهبردی است.

وی دوره اجرای تنفس و بازپرداخت تسهیلات بسته محصول راهبردی را متناسب با نیاز طرح مجموعا حداکثر ۲۴ ماه اعلام کرد. نرخ تسهیلات نیز برابر با نرخ مصوب هیات عالی بانک مرکزی خواهد بود. شرکت برای اجرای ابن طرح به میزان حداقل ۲۰ درصد هزینه های مورد نیاز، آورده نقدی باید داشته باشد.

بسته حمایتی صادرات محور

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور بسته حمایتی دیگر را صادرات محور ذکر کرد و ادامه داد: شرکت‌هایی که قصد دارند دامنه صادراتی خود را افزایش دهند و یا کشور جدیدی برای توسعه بازار پیشنهاداتی دارند، می‌توانند مشمول این بسته حمایتی شوند، علاوه بر آن شرکت‌هایی که قرارداد صادرات جدیدی داشته باشند، می‌توانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

ایجاد کنسرسیوم صادراتی

معاون علمی رئیس‌جمهور از ایجاد کنسرسیوم صادراتی خبر داد و یادآور شد: مابه دنبال ایجاد کنسرسیوم صادراتی هستیم تا در سایه آن به جای آنکه یک شرکت، یک محصول با هزینه بالای گمرک، بازرگانی و بازاریابی و خدمات پس از فروش همراه است، کنسرسیوم صادراتی ایجاد کنیم که سبدی از کالاها صادر شود.

وی تاکید کرد: بسته حمایتی صادراتی ما به کنسرسیوم صادراتی نیز اعطا می‌شود البته هنوز این کنسرسیوم شکل نگرفته است. این بسته حمایتی باز است و فعال شدن آن موجب کاهش هزینه‌های صادراتی خواهد شد.

بسته حمایتی جبران تغییر نرخ ارز 

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به تغییر نرخ ارز و آسیب دیدن شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها مواد اولیه خود را وارد می‌کردند که به دلیل تغییر نرخ ارز با چالش‌هایی مواجه شدند. این شرکت‌ها می‌توانند از تسهیلات تا ۱۰۰ میلیارد تومانی بهره‌مند شوند.

بسته حمایتی برای حمایت از محققان کشور 

معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین از بسته حمایتی دیگری برای حمایت از محققان دانشگاهی خبر داد و در این باره گفت: در حال حاضر کشور با رکود علمی مواجه شده است. بر اساس داده‌های موجود از کل دانشگاه‌های کشور تنها ۲۰ دانشگاه ۸۰ درصد انتشارات علمی را بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: از تعداد این ۲۰ دانشگاه، ۱۱ دانشگاه وابسته به وزارت علوم و ۹ دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت هستند، ضمن آنکه ۳ دانشگاه برتر نیز یک سوم کل تولیدات علمی را به خود اختصاص داده‌اند.

افشین خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت بهداشت و وزارت علوم بسته حمایتی جهش علمی تا پایان سال اجرایی می‌شود. این حمایت‌ها در قالب اعطای پژوهانه خواهد شد. 

کد مطلب 6725217
مهتاب چابوک

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    نظرات

    • ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      904 13
      پاسخ
      مگه نگفتین حداکثر تا سه شنبه چرا این همه حرف عوض میکنین
      • ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
        740 20
        از حرف تاعمل فاصله بسیار است . اینجا ایران است
      • ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
        181 216
        نگفته بودن سه شنبه اون دروغ بود
    • ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      875 22
      پاسخ
      یعنی چی اخه؟ چقدر دیگه مردم باید از کار و زندگیشون عقب بیوفتن تا تموم کنید این قطعی رو؟ مردم قسط ندارن؟ مردم خرج ندارن؟ دانشجو دسترسی به ایمیلش و جیمیلش و سایت دانشگاه ها و… نیاز نداره؟ به چت جی پی تی نیاز نداره؟ خیلی ها برای اپلای الان به شدت به اینترنت بین الملل نیاز دارن. تموم کنید این قطعی رو امروز…
    • Z ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      817 17
      پاسخ
      بابا بسه دیگه تا کجا میخواین هی کشش بدین.وصل کنین دیگه،توی یه شب اینترنت رو کامل قطع کردین،حالا برا وصل کردنش دارین امروز فردا میکنین.
    • خواستار اتصال نت بین الملل ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      675 15
      پاسخ
      الان خسارت به حوزه ی دانشگاهی و پژوهشی کشور را چه کسی پرداخت می کند؟ اگر اساتید دانشگاه ها به عنوان ادیتور و داور ژورنال های آی اس آی انتخاب می شوند و در زمینه ی پژوهشی فعال هستند باید باعث افتخار و سربلندی شما باشند نه اینکه هربار با قطعی نت باعث شرمندگی و از دست دادن اعتبارشون بشید. نت بین الملل را وصل کنید تا مردم بیشتر از این آسیب ندیدن! آخر هفته برای شما چند روز دیگه است برای یک پژوهشگر از دست دادن ددلاین یک کار است.
    • ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      768 22
      پاسخ
      چطور موقع قطع کردنش،سریع همه چیو تو یه شب قطع کردین.الان میخواین وصل کنین هی امروز فردا میکنین؟کاری کردین از درس و زندگی بیفتیم
    • ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      532 15
      پاسخ
      وصل کنید
    • ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      623 16
      پاسخ
      ای خدا چرا این روزای آینده و آخر هفته نمیاد😭😭😭😭 بابا وصلش کنید دیگه حالم بهم خورد ازین وضعیت💔😭
    • Fatemeh ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      564 17
      پاسخ
      مگه نگفتین سه شنبه ؟؟؟ تورو خدا وصل کنید دیگه ما خانوادمون خارج از کشوره خبر نداریم ازشون مردیم به خدا دیگه😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
    • ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      466 18
      پاسخ
      چرا انقد امروز و فردا میکنید خستمون کردید وصل کنید دیگه...خانوادم خارج از کشور هستن و یازده روز ازشون بی خبرم دلتنگی دیونمون کرده بخاطر خداااا وصل کنید
    • بابک ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      690 14
      پاسخ
      مردم رو‌چرا تو این شرایط بد اقتصادی روانی میکنین؟
    • ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      495 11
      پاسخ
      مگه نهایت تا سه شنبه نبود باز شد آخر هفته؟! که آخر هفته هم باز بیاید حرفتونو عوض کنید؟
    • مخاطب ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      488 9
      پاسخ
      ما امتحان داریم باید مقاله بنویسیم‌ کل کارامون‌ خوابیده آیا شما پاسخگو هستید؟ خیر
    • مریم ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      556 9
      پاسخ
      تا هر اتفاقی می افته اول اینترنت رو قطع میکنید و به فکر مردم نیستید
    • علی ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      428 10
      پاسخ
      تا آخر هفته؟ مگه قرار نبود امروز وصل بشه
    • ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      420 12
      پاسخ
      قرار بود حداکثر تا سه شنبه وصل بشه، حالا شد آخر هفته!
    • سعید ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      435 15
      پاسخ
      فقط کسب وکار نیست جوانان بازی های اینترنتی جهانی انجام میدن یاید همه مردم دردسترسشون باشه سرگرمی خیلی ها با همین اینترنته
    • مریم ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      429 18
      پاسخ
      لطفا از همین امشب اینترنت را وصل کنید و مردم را خوشحال کنید بابا خسته شدیم دیگه نمیتونم تحمل کنم
      • گا ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
        26 4
        کره شمالی
    • ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      425 11
      پاسخ
      یکبار سر حرفتان بمانید. مگه قرار نبود حداکثر تا سه شنبه وصل بشه؟ الان از کجا معلوم آخر هفته وصل بشه؟ چطوری باید اعتماد بکنیم؟
    • مهدی ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      377 8
      پاسخ
      چرا همش امروز فردا میکنین وصل کنید دیگه تمام کار و زندگیمون تو پیج اینستاگرام هست از کار افتادیم تو این اوضاع اقتصادی چقدر باید تلاش و هزینه باید بکنیم تا پیجمون برگرده آخه چرا انقدر اذیت میکنید خدارو خوش نمیاد
    • ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      384 8
      پاسخ
      بسه دیگه...زندگیمون رفته رو هوا ... وصلش کنید دیگه
    • شهروند ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      474 11
      پاسخ
      خیلی ساده میگیرین قطعی اینترنت رو همین دیروز مادری که پای بچه اش شکسته بود دیدم که میخواست سرچ کنه ببینه کدام بیمارستان ارتوپد داره نمیتونست ۱۱۸ مدام اشغال بود یا مادرهایی که عزیزشون در کشورهای دیگه درس میخونه باید با هزینه های سرسام آور با بچه هاشون تماس بگیرن اینترنت توی دنیای امروز حکم اکسیژن رو داره هر چه سریعتر وصلش کنید
    • محسن ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      410 13
      پاسخ
      فقط شرکت ها نیستند که آسیب می بینند، خیلی از افراد هم هستند که از طریق اینترنت درآمد دلاری کسب می کنند که آنها هم متضرر می شوند. جالب اینجاست که این افراد با وارد کردن دلار به اقتصاد مملکت هم کمک می کنند.
    • ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      326 14
      پاسخ
      قرار بود سه شنبه باشه شد آخر هفته دست بردارید ترو خدا .وصل کنید مردم خسته شدن دیگه
    • ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      414 9
      پاسخ
      امتحان داریم میفهمیننن امتحان داریم یعنی چی؟ من به هیچکدوم جزوه‌هام تو تلگرام دسترسی ندارم از استرس و فشار دارم میمیرم
      • ناشناس ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
        81 5
        الهی 🥺
    • شهروند ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      378 72
      پاسخ
      توی گروه‌ های فامیلی از احوال هم باخبر بودیم ویدئوهای خنده دار میدیدیم آشپزی یاد می گرفتیم فکر کردین چند درصد جامعه از نت استفاده سیاسی می‌کنن که تا خبری میشه نت رو قطع می کنید ؟ پلیس فتا رو قوی تر کنید پیج هایی که مردم رو به خرابکاری تشویق می کنند شناسایی کنید زندگی بدون نت یعنی افسردگی یعنی سردرگمی یعنی بد بختی
      • ناشناس ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
        4 32
        اخی ناراحت شدم که نتونستی این مدت بخندی🥲
    • مهدی ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      308 10
      پاسخ
      بابا از کارو زندگی افتادیم وصل کنید دیگه چرا اذیت میکنید آخه ، دو هفتهس از کسب و کارمون افتادیم خدارو خوش نمیاد قسط و اجاره داریم میدیم چرا همش امروز فردا میکنید؟!
    • ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      280 5
      پاسخ
      من به هیچ وجه بسته اینترنت نمی خرم تا وصل شه!
      • ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
        187 4
        سلام بی فایده است اینترنت بین‌المللی نداشته باشیم بسته با تعرفه ها بالا بخریم
    • ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      477 10
      پاسخ
      وا :/ سریع قطع میکنید بعد پله به پله وصل میکنید ؟ واقعا مردمو مسخره و بازیچه خودتون کردید 😂 عجب
    • ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      485 13
      پاسخ
      مرسی که گند زدین به پیجم که اینهمه براش تلاش کرده بودم!! کاش یکم این سیاستای مزخرفتونو عوض کنید نت چیه؟ گند زدین به کل زندگیمون
    • ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      281 4
      پاسخ
      نت رو لطفا وصل کنید
    • ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      295 2
      پاسخ
      کلی پول اینترنت دادیم
    • یک عدد شهروند ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      356 4
      پاسخ
      سرچ گوگل بازه ولی چه فایده هیچ سایتی بالا نمیاد واقعا از کار و زندگی انداختینمون
    • علیرضا ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      277 7
      پاسخ
      زندگیمون رو هواس ما که درامدمون قطع شده چه غلطی باید بکنیم؟خسته شدم
    • ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      294 9
      پاسخ
      قطع اینترنت یعنی نابودی کسب کارها
    • سید محمد تقی صدرایی ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      300 4
      پاسخ
      آقای دکتر: اینترنت جستجوی گوگل نیست. بجز جستجوی گوگل هیچ کاری نمیشه انجام داد.
    • سمیرا ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      295 8
      پاسخ
      اخر هفته هم میگن هفته بعد ایشالا
    • بهمن شیرگیر تالش رزمنده وایثارگر تالش جماکوه ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      266 8
      پاسخ
      خواهشن امروز وفردا نکنيد وصل کنيد اینترنت را
    • ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      236 40
      پاسخ
      دولت محترم خواهشا نت را وصل کنید. باتشکر
    • heydar2016h ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      340 8
      پاسخ
      بخدا ده روز هست از صبح میایم مغازه تا شب هیچی! 😔
    • ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      311 5
      پاسخ
      برای بازگشایی فضای مجازی نیازی به تردید نیست
    • ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      313 14
      پاسخ
      مگه نگفته بودین حدااکثر تا سه شنبه؟؟
    • سارا ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      73 4
      پاسخ
      وصل کن مردم ناراحت هستن و گرفتار
    • ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      73 1
      پاسخ
      اینترنت سریع قطع میشه برای برگشت به حالت اولیه نمی دانم چرا اینقدر پای کاری میشه ...
    • M ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      60 2
      پاسخ
      امروز فردا قرار بود وصل بشه چیشد پس
    • جبر روزگار ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      119 2
      پاسخ
      حالا متوجه شدید کجا زندگی کردن خیلی مهمه؟
    • رضا ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      268 6
      پاسخ
      اینترنت ملی چرا اینقدر حجم مصرف میکنه پس؟؟؟؟؟؟؟؟
      • پیام ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
        17 1
        اره ها دقت نکرده بودم.افرین
    • ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      224 3
      پاسخ
      اون دکمه وصل و بزنید. قطره چکانی چرا باز میکنید :( همین الانشم دیره چه برسه به اخر هفته
    • mahtab ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      189 3
      پاسخ
      وصلش کنید دیگه ما چه گناهی کردیم؟
    • ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      204 6
      پاسخ
      ضرر کسب و کارهای کوچیک چی می‌شه؟
    • ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      214 7
      پاسخ
      ما کار و زندگی داریم باز کنید اینترنت رو
    • ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      105 2
      پاسخ
      وصل کنید اینترنت
    • Hamid ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      6 105
      پاسخ
      اینترنت بین الملی جولانگاه دشمنان هست نباید وصل شود
    • ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      30 0
      پاسخ
      گفتین سه شنبه
    • ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      19 0
      پاسخ
      وزیر و نماینده میگه سه شنبه. شما کی هستین. معاون.
    • امین ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      30 0
      پاسخ
      تمام سرمایمون تو صرافی خارجیه با پوزیشن باز ، حداقل یه درصد به فکر مردم باشین
    • ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      31 1
      پاسخ
      درحال حاضر پول برای نت دادن مثل این میمونه که ماشین ثبت نام کنی و گاری بدون اسب تحویل بگیری.
    • ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      14 22
      پاسخ
      سلام علیکم دولت محترم لطفا واتساپ را فعال کنید خدا حفظتون کنه انشاالله. باتشکر
    • ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      39 2
      پاسخ
      اینترنت بین الملل وصل کنیدلطفاامروزوفردانکنید
    • ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      40 1
      پاسخ
      وصل کنید اینترنت من با اینترنت کار دارم شورش درآوردین
    • navid ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      57 1
      پاسخ
      😂 😂 همه دنیا پیشرفت میکنن ما پسرفت خدایا خودت ظهور کن
    • ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      16 6
      پاسخ
      تلگرام وصل نمیشه دیگه؟
    • ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      40 1
      پاسخ
      پلیس فتا یه راه ارتباطی تلفنی یا آنلاین نداره که بشه گزارش کلاهبرداری یا هر تخلفی در فضای مجازی رو بلافاصله بهشون ارسال کرد بعد به جای اینکه اونو درست کنن تا هر اتفاقی می افته اینترنت رو قطع می کنن
    • ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      6 13
      پاسخ
      من از شکن الان تونستم وصل بشم به چت جی پی تی. ادرس شکن shecan.ir داخلش نوشته چه طوری میشه ازش استفاده کرد
    • مصطفی ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      27 2
      پاسخ
      سه شنبه شد جمعه!!!!
    • فرهاد ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      36 0
      پاسخ
      مسخره بازیه دیگه هی فردا پس فردا میکنن مردمو بدبخت کردین اه وصلش کنین دیگه
    • مهدی ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      7 32
      پاسخ
      دلتون رو خوش نکنید اینترنت هارو باز نمیکنن نهایت لطفی که میکنن فقط باز کردن گوگل هست که باز کردن نمیدونم تلگرام و واتساپ و اینستگرام دیگه فکر نمیکنم حالا حالا بهشون دسترسی داشته باشیم چون گفتن فعلا سکو های خارجی باز نمیشن
    • ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      40 0
      پاسخ
      شورشو درآوردن هم اینترنت قطعه هم آب این چه وضعیه؟؟؟؟؟
    • Miloo ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      45 1
      پاسخ
      وصل کنید دیگه یه ملت معطل خودتون کردین.
    • ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      71 0
      پاسخ
      بعد میگن چرا مردم اعتراض میکنن خب همین کارها رو میکنید مردم ناراحت وخشمگین میکنید اون از قیمت دلار اون از گرونی سرسام آور اون از بیکاری مردم رو مریض وروانی وافسرده کردید یه نت چی که اونم از مردم گرفتید آخه کجای دنیا این طوری
    • موسی کوتقی ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      42 1
      پاسخ
      حاجی اینترنت شما گمون نکنم دیگه به درد کسی بخوره
    • ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      42 4
      پاسخ
      مردم رو با وصل اینترنت جهانی از شبکه های خبری معاند دور کنید ‌ . همه در اینترنت سراغ شبکه های خبری معاند نمیرن که. مردم خیلییییی کارهایوسیع تر از دنبال کردن دو تا شبکه ی خبری دارن. دلنشجو. فلونسر. گیمر. کسی که فامیل در خارج داره و و و همه جهانی نیاز داره. مردم رو از پای ماهواره ها دور کنید با وصل اینترنت
    • سارا ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      31 13
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      دوست من وصل شده با وی پین سایفون. من هم ندارم البته
    • ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      31 16
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      تا سه شنبه شب وصله
      • علی ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        24 1
        سه شنبه هم تمام شد و اینترنت بین المللی وصل نشد.
    • ناشناس ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      16 5
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      به گفته جناب آقای افشین دستور رئیس جمهور ظرف امروز و فردا و تا آخر هفته  اینترنت کشور به وضعیت عادی بازخواهد گشت.
    • M ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      29 0
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      لطفا اينترنت را وصل كنيد كلي جزؤه دارم بايد بنويسم پاس كنم قرار بود امروز وصل بشه تو اين گروني من بدبخت كلي پول دانشگاه دادم تورو به تمام مقدسات وصل كنيد
    • اینترنت بین الملل حق هر ایرانی ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      2 0
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      کدوم آخر هفته دقیقا؟چرا وصل نشد پس!
    • ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      3 0
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      تا کی باید وایسیم ،اینترنت رو وصل کنید من حتی نمیتونم ثبت نامم رو انجام بدم هیچ ایمیلی هم نمیشه باز کرد
    • ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      2 0
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      الان شنبه ۴ بهمن اینترنت وصل نیست که هیچ بعضی موقع ها قطع میشه اینترنت ملی هم نمیاره 😞

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