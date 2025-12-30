تشکیل کارگروه معاونت علمی و اتاق بازرگانی برای توسعه صادرات دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، حسین افشین در حاشیه نشست هماندیشی «نقشآفرینی بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال و تصمیمسازی» که به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، این نشست را سازنده ارزیابی کرد و گفت: مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان عملاً توسط بخش خصوصی پیش میرود و امروز بسیاری از شرکتهای بزرگ کشور نیز با اتکا به علم و فناوری، در جایگاه شرکتهای دانشبنیان ایفای نقش میکنند.
وی با اشاره به اهمیت تعامل میان دولت و بخش خصوصی افزود: ارتباط نزدیک معاونت علمی با اتاق بازرگانی ایران این امکان را فراهم میکند که موانع و مقررات زائد در میدان عمل شناسایی شود؛ هدف ما ایجاد مسیری باز و بدون مانع برای فعالیت و رشد زیستبوم دانشبنیان کشور است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به محورهای مطرحشده در این نشست تصریح کرد: در حوزه اقتصاد دیجیتال مقرر شد کارگروهی مشترک میان اتاق بازرگانی ایران و معاونت علمی تشکیل شود تا در کوتاهترین زمان، مسائل و چالشها احصا و راهکارهای عملیاتی بهویژه با تمرکز بر صادرات محصولات دانشبنیان ارائه شود.
«کنسرسیومهای صادراتی» راهکار عبور از محدودیتها
معاون علمی رئیسجمهور، با بیان اینکه بسیاری از شرکتهای دانشبنیان کوچک یا تکمحصوله هستند، گفت: صادرات مستقل برای این شرکتها به دلیل هزینههای بالای شبکهسازی، خدمات پس از فروش و پشتیبانی دشوار است. راهکار پیشنهادی، تشکیل کنسرسیومها و صادرات سبدهای محصولی دانشبنیان با یک برند و نشان مشترک است؛ مدلی که میتواند به تقویت برند، ارائه خدمات پایدار و توسعه شبکههای صادراتی منجر شود.
ظرفیت افزایش صادرات دانشبنیان
افشین، با اشاره به آمار صادرات خاطرنشان کرد: در حال حاضر صادرات کالاهای صرفاً دانشبنیان حدود ۶۰۰ میلیون دلار است، در حالی که مجموع صادرات شرکتهای دانشبنیان به ۲.۶ میلیارد دلار میرسد. این ارقام نشاندهنده ظرفیت بالای رشد است و با طراحی سازوکارهای مناسب، امکان افزایش صادرات محصولات دانشبنیان تا نزدیک یک میلیارد دلار وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد: ورود پایدار به بازارهای جهانی نیازمند سرمایهگذاری، اعتمادسازی و تضمین کیفیت است و این فرآیند برای یک محصول بهتنهایی دشوار خواهد بود. عرضه بستهای از محصولات دانشبنیان با برند مشترک، مسیر دستیابی به بازارهای جهانی را هموار میکند؛ مسیری که بدون همراهی اتاق بازرگانی ایران امکان تحقق نخواهد داشت.
