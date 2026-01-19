به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به سبب نفوذ توده هوای سرد و ماندگاری آن از روز چهارشنبه تا پنجشنبه (یکم تا دوم بهمن ماه) دما کاهش محسوس خواهد داشت.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، ماندگاری توده هوای سرد و کاهش نسبی دما بین هفت تا ۱۲ درجه سلسیوس توام با وزش باد سرد در همه مناطق استان به ویژه مناطق غربی از جمله بوئین میاندشت، چادگان، خوانسار، فریدن، عسگران، فریدونشهر، شاهین شهر و میمه و ارتفاعات شمالی استان پیش‌بینی شده است.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش مصرف حامل های انرژی، احتمال کاهش منابع انرژی، یخ زدگی سطح جاده های مواصلاتی، لغزندگی جاده ها هشدار داده و توصیه کرده است که مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی مدیریت و صرفه جویی شود.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم تمهیدات لازم جهت جلوگیری از لغزندگی معابر و جاده ها و عایق بندی مناسب برای لوله های آب و استفاده از ضد یخ در رادیاتور خودرو و ماشین آلات کشاورزی و تنظیم دما رطوبت گلخانه ها و دامداری ها و سالن های پرورشی تاکید کرده است.