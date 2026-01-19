کاهش روزهای‌ ناسالم در چهارمحال و بختیاری

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته هوای پاک اظهار کرد: به مناسبت روز ملی هوای پاک ، برنامه‌های متعددی در سطح استان تدارک دیده شده که با محوریت آگاهی‌بخشی، پایش و کاهش آلاینده‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به اجرای طرح معاینه فنی رایگان خودروهای شخصی و فعالیت رایگان ناوگان اتوبوسرانی شهرکرد در روز سه‌شنبه اشاره کرد.

کریمی ادامه داد: همچنین برنامه‌هایی نظیر پاکسازی منابع طبیعی، چشمه‌ها و حواشی جاده‌ها در قالب پویش مردمی، افتتاح ایستگاه‌های پایش کیفی هوا، سامانه‌های کهاب در جایگاه‌های سوخت و پروژه‌های نیروگاه خورشیدی و سیستم‌های کنترل آلاینده صنایع در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در سال جاری گفت: با وجود خشکسالی شدید، به دلیل بارش‌های پاییز و زمستان، تعداد روزهای ناسالم نسبت به سال گذشته کاهش یافته و وضعیت کلی مطلوب‌تر شده است.

وی افزود: طبق داده‌های ایستگاه‌های پایش، شهرستان بروجن بیشترین روزهای ناسالم را تجربه کرده و پس از آن لردگان و شهرکرد قرار دارند. در شهرکرد، خیزش گرد و غبار از دشت و آلاینده‌های ناشی از شهرک‌های صنعتی از عوامل اصلی آلودگی هستند.

کریمی با تأکید بر پایش مستمر صنایع آلاینده گفت: برنامه‌های شبانه‌روزی برای رصد فعالیت صنایع در حال اجراست و در صورت مشاهده تخلف، فعالیت واحدهای آلاینده تا زمان نصب سیستم‌های کنترل متوقف می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال گذشته چندین واحد صنعتی آلاینده به مراجع قضایی معرفی و ملزم به نصب سیستم‌های کنترلی شدند. همچنین واحدهای مولد بوی نامطلوب در شهرک صنعتی شهرکرد نیز به فیلترهای کنترل بو مجهز شده‌اند و نظارت بر عملکرد آن‌ها ادامه دارد.