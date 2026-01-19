به گزارش خبرگزاری مهر، نفوذ توده هوای سرد با کاهش محسوس دما، سرمای نامتعارف و استمرار آن و در نواحی سردسیری یخبندان از روز سه‌شنبه ۳۰ دی ماه تا پنج‌شنبه ۲ بهمن ماه در بیشتر استان‌های کشور انتظار می‌رود.

این سامانه روز سه‌شنبه ۳۰ دی ماه در استان‌های شمال‌غرب، غرب و جنوب غرب کشور فعال شده و روز چهارشنبه اول بهمن علاوه بر آن استان‌ها، به مناطق شمالی و مرکزی و جنوبی کشور تسری خواهد یافت و در روز پنج‌شنبه ۲ بهمن استان‌های شمال شرقی، شرقی و جنوب شرقی کشور تحت تاثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال کاهش منابع انرژی، یخ‌زدگی سطح جاده‌های مواصلاتی، لغزندگی جاده‌ها از اثرات این مخاطره است.

مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی، تمهیدات لازم جهت عدم لغزندگی معابر و جاده‌ها و عایق‌بندی مناسب برای لوله‌های آب و استفاده از ضدیخ در رادیاتور خودرو و ماشین‌های کشاورزی و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و دامداری‌ها و سالن‌های ورزشی توصیه می‌شود.

دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی از واحدهای سازمانی استان‌های متاثر از مخاطرات یاد شده، درخواست کرد که ضمن اطلاع‌رسانی به تمام بهره‌برداران بخش کشاورزی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و هماهنگی لازم با ستاد پیشگیری، هماهنگی، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان‌ها، تمهیدات لازم در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه، آمادگی و اعلام هشدار به موقع جهت جلوگیری از وقوع خسارات ناشی از مخاطرات یاد شده به فوریت ملاک عمل قرار گیرد.