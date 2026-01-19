به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری اظهار کرد: بعثت پیامبر اسلام یکی از مهم‌ترین حوادث تاریخی بشریت بود. قرآن، محصول بعثت پیامبر است و نباید به عنوان یک کتاب کهنه به آن نگاه کنیم، بلکه باید آن را به عنوان راهنمایی همیشگی در نظر بگیریم.

وی با اشاره به آیه‌ای از قرآن درباره صهیونیست‌ها، افزود: دشمنان اسلام همیشه سعی دارند به ما آسیب برسانند و این خصومت‌ها ریشه‌ای عمیق دارد. اگر برای مسلمین برکاتی پیش بیاید، آنها نگران و از موفقیت‌های ما ناراحت می شوند.

وی همچنین بر اهمیت صبر و تقوا در مواجهه با توطئه‌ها تأکید کرد و افزود: خداوند می‌داند چه نقشه‌هایی برای ما طراحی می‌شود، اما ما باید با ایمان و توکل بر خداوند، در برابر این اتفاقات مقاوم بمانیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان در ادامه با بیان اینکه فلسفه وجود رژیم صهیونیستی به عنوان یک غده سرطانی در خاورمیانه، باید به همگان شناخته شود، خاطرنشان کرد: تاریخ مبارزات ما علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی نباید فراموش شود. این مبارزات از زمان نهضت امام خمینی(ره) آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به نیاز کشور به توسعه در زمینه‌های مختلف، از مسئولان خواست که به مسائل اقتصادی و اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند.

نورمفیدی گفت: توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری از برنامه‌هایی است که باید در اولویت قرار گیرد تا مشکلات معیشتی مردم حل شود.

نماینده ولی فقیه در گلستان به مدیران و مسئولان استانی و کشوری توصیه کرد: به تکریم ارباب رجوع باید توجه شود. وقتی مشکلات مردم حل شود، جامعه بسوی پیشرفت حرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به اغتشاشات اخیر در جامعه و پشتیبانی‌های ایالات متحده از گروه‌های معاند، افزود: اقدامات اخیر دشمنان، عمدتاً با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه انجام شده است. ما باید با هوشیاری نسبت به این وضعیت و با توجه به آموزه‌های قرآن و دین، به مقابله با این تهدیدات بپردازیم.

نورمفیدی همچنین بر اهمیت پشتیبانی و اتحاد بین مردم و نیروهای نظامی تأکید کرد و گفت: باید قدردان زحمات نیروهای مسلح و انتظامی باشیم که در دوران سخت، کار خود را با مسئولیت و درایت انجام داده و در صحنه حاضر شدند.

وی با بیان اینکه موضوع جایگاه رهبری در تحقق امنیت و آرامش کشور نقش بسزایی دارد، اظهار کرد: قدرت رهبری و عزم راسخ ایشان، انگیزه‌ای برای مردم و نیروهای مسلح به شمار می‌آید. این حمایت رهبری است که می‌تواند به مردم احساس آرامش و قوت قلب بدهد.

نورمفیدی ضمن تقدیر از مردم به خاطر صبر و ایستادگی در برابر مشکلات، خاطرنشان کرد: ما باید نسبت به انتقادات و مشکلات مردم توجه کنیم و با همدلی و همکاری، کشور را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کنیم.