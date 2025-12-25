به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت مرحوم آیتالله سیدحبیبالله طاهری گرگانی و یادبود سردار شهید حجتالاسلام سیدمحمد طاهر طاهری که در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه گرگان برگزار شد، اظهار کرد: این مجلس، مراسمی بسیار باشکوه و ارزشمند بود که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، علما و روحانیون و برادران شیعه و سنی برگزار شد.
وی افزود: این حضور پررنگ نشان میدهد پیوند میان جامعه و علما پیوندی عمیق و ریشهدار است.
نماینده ولی فقیهدر استان گلستان گفت: هرچند دشمنان همواره تلاش کردهاند این رابطه را تضعیف یا قطع کنند، اما واقعیتهای اجتماعی ثابت میکند که چنین پیوند محکمی قابل تخریب نیست.
نورمفیدی اظهار کرد: دشمنان نمیتوانند ارتباط مستحکم میان جامعه دینی و مذهبی و علمای فریقین را از بین ببرند و به فضل الهی، این ارتباط نهتنها تضعیف نخواهد شد بلکه روزبهروز مستحکمتر و عمیقتر خواهد شد.
