  1. استانها
  2. گلستان
۴ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۰

پیوند مردم و روحانیت ناگسستنی است؛ تلاش دشمنان به بن‌بست خورده است

پیوند مردم و روحانیت ناگسستنی است؛ تلاش دشمنان به بن‌بست خورده است

گرگان-نماینده ولی‌فقیه در گلستان گفت حضور گسترده شیعه و سنی در آیین بزرگداشت آیت‌الله طاهری گرگانی، پاسخی روشن به تلاش‌ها برای تضعیف پیوند مردم و روحانیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله سیدحبیب‌الله طاهری گرگانی و یادبود سردار شهید حجت‌الاسلام سیدمحمد طاهر طاهری که در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه گرگان برگزار شد، اظهار کرد: این مجلس، مراسمی بسیار باشکوه و ارزشمند بود که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، علما و روحانیون و برادران شیعه و سنی برگزار شد.

وی افزود: این حضور پررنگ نشان می‌دهد پیوند میان جامعه و علما پیوندی عمیق و ریشه‌دار است.

نماینده ولی فقیهدر استان گلستان گفت: هرچند دشمنان همواره تلاش کرده‌اند این رابطه را تضعیف یا قطع کنند، اما واقعیت‌های اجتماعی ثابت می‌کند که چنین پیوند محکمی قابل تخریب نیست.

نورمفیدی اظهار کرد: دشمنان نمی‌توانند ارتباط مستحکم میان جامعه دینی و مذهبی و علمای فریقین را از بین ببرند و به فضل الهی، این ارتباط نه‌تنها تضعیف نخواهد شد بلکه روزبه‌روز مستحکم‌تر و عمیق‌تر خواهد شد.

کد خبر 6702039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها