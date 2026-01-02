نورمفیدی: اعتراض اقتصادی براندازی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با تشریح جایگاه بی‌بدیل امیرالمؤمنین علی (ع) در تاریخ اسلام اظهار کرد: بنابر نقل معتبر تاریخی، حضرت علی (ع) در ۱۳ رجب، ۲۳ سال پیش از بعثت پیامبر اسلام (ص)، در درون خانه کعبه چشم به جهان گشودند؛ واقعه‌ای که نه پیش از آن و نه پس از آن، برای هیچ شخص دیگری اتفاق نیفتاده است.

وی با اشاره به اجماع تاریخی در این زمینه افزود: این حقیقت در آثار بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت و شیعه و همچنین علمای امامیه نقل شده و تردیدی در آن وجود ندارد.

امام جمعه گرگان با اشاره به نقل شیخ طوسی از چگونگی این ولادت گفت: فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین (ع)، هنگام درد زایمان به کنار خانه خدا آمد و با توسل و مناجات، از خداوند خواست ولادت فرزندش را آسان کند. در پی این دعا، دیوار کعبه شکافته شد و وی وارد خانه خدا شد و در همان‌جا حضرت علی (ع) متولد شدند.

وی افزود: پس از ولادت، مادر نام حیدر را برای فرزند خود برگزید؛ نامی که خود امیرالمؤمنین (ع) نیز در اشعارشان به آن اشاره کرده‌اند و بعدها به الهام الهی، پدر بزرگوارشان ابوطالب، نام «علی» را برای ایشان انتخاب کرد.

نورمفیدی با تأکید بر جایگاه نهج‌البلاغه اظهار کرد: نهج‌البلاغه گنجینه‌ای بی‌پایان از معارف توحیدی، اخلاقی و اجتماعی است و باید راهنمای دائمی زندگی مسلمانان باشد. متأسفانه ارتباط ما با این کتاب بزرگ کمتر از آن چیزی است که شایسته آن است.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با اشاره به دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان درباره امام علی (ع) افزود: یکی از پژوهشگران مسیحی پس از سال‌ها تحقیق، کتابی تألیف کرد و در آن، امیرالمؤمنین (ع) را فریاد عدالت همه انسان‌ها در طول تاریخ معرفی می‌کند.

آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به لقب «امیرالمؤمنین» گفت: این عنوان مستقیماً از سوی پیامبر اسلام (ص) به حضرت علی (ع) اعطا شده است. این واقعه در منابع معتبر اهل سنت از جمله «حلیة الاولیاء» اثر ابونعیم اصفهانی نقل شده و انس بن مالک شاهد این ماجرا بوده است.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) پیش از ورود امام علی (ع) فرمودند نخستین کسی که وارد می‌شود «امیرالمؤمنین و سید مسلمانان» است و با ورود علی (ع)، پیامبر ایشان را در آغوش گرفتند و بر جایگاه والای وی تأکید کردند.

پرتاب ماهواره‌ها؛ نماد اقتدار علمی ایران

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از خطبه‌ها، پرتاب سه ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر» و «کوثر» را دستاوردی بزرگ برای کشور دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان دانشمندان داخلی به جمع ۱۰ کشور دارای فناوری فضایی پیوسته است.

وی با تأکید بر بومی بودن طراحی، ساخت و زیرساخت‌های این ماهواره‌ها افزود: این فناوری پیشرفته در حوزه‌هایی همچون مدیریت منابع آب، کشاورزی، محیط زیست و حل مشکلات ملی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و نشان می‌دهد کشور توان حل مسائل خود را بدون وابستگی به بیگانگان دارد.

اقتصاد، اعتراض و هوشیاری مردم

نورمفیدی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: مردم از مشکلات معیشتی آگاه هستند و مسئولان نیز به‌دنبال حل آن‌ها هستند. اعتراض‌های صنفی و اقتصادی نباید با اهداف براندازانه اشتباه گرفته شود و دشمنان در این زمینه دچار خطای محاسباتی شده‌اند.

وی با اشاره به سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: این شهید بزرگ، نماد «مرد میدان» بود و تمام عمر خود را بدون توجه به نام و مقام، صرف عزت و امنیت کشور کرد.

امام جمعه گرگان همچنین با اشاره به سالروز وفات حضرت زینب کبری (س) تصریح کرد: حضرت زینب (س) الگویی جهانی برای زنان در مقاومت، آگاهی، ایمان و ایستادگی در برابر ظلم است.

نورمفیدی با اشاره به سالروز کشف حجاب رضاخانی گفت: ادعای آزادی و پیشرفت زنان با کنار گذاشتن حجاب، یک فریب تاریخی بود. امروز زنان ایرانی با حفظ حجاب، در بالاترین مسئولیت‌های علمی، اجرایی و سیاسی کشور حضور دارند و این خود بهترین پاسخ به آن ادعاست.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تأکید بر پیروی عملی از سیره امیرالمؤمنین (ع) گفت: شیعه واقعی، پیرو علی (ع) در عمل است و امید داریم این ارتباط و تبعیت، موجب نجات و رستگاری ما در دنیا و آخرت شود.