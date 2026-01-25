«زلنسکی» ۲ گزینه برای اروپا تعریف کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌ جمهور اوکراین امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: همکاری با کشورهای لیتوانی و لهستان برای حفاظت از حاکمیت و استقلال ما بسیار مهم است.

رئیس‌ جمهور اوکراین در این خصوص اضافه کرد: اروپا باید پیام حمایت یکپارچه‌ ای ارسال کند و این باید موضع اتحادیه اروپا باشد. اروپا باید در مقابله با روسیه و ناوگان سایه آن قاطع باشد.

«ولودیمیر زلنسکی» مدعی شد: کمک لهستان به اوکراین پس از ۲۴ فوریه در کل تاریخ ما بی‌سابقه بوده است. فرانسه و انگلیس با ما هستند. اروپای مرکزی تقریباً به طور کامل با ما است. فقط ۲ گزینه برای اروپا وجود دارد: آزادی یا وابستگی. هر گونه تأخیری در این مسیر، عواقب خود را دارد.

به گزارش العربیه، وی سپس ادعا کرد که سند آمریکا در مورد تضمین‌ های امنیتی برای کشورش کاملا آماده شده است و کی یف منتظر تاریخ و مکان امضای آن است.