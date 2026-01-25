افتتاح ۲۷۶۱ واحد مسکونی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بابائی با اشاره به برنامههای کمیته امداد امام خمینی گلستان در ایامالله دهه فجر اظهار کرد: مجمع کمیته همیاری با مشارکت دستگاههای اجرایی از جمله سازمان بهزیستی، جمعیت هلال احمر، بنیاد مسکن و سایر نهادهای حمایتی تشکیل شده و جمعبندی این مجمع، اجرای مجموعهای از خدمات گسترده به مردم استان، بهویژه خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد است.
وی با بیان اینکه در مجموع ۱۴ برنامه شاخص در قالب کمیته همیاری پیشبینی شده است، افزود: از این تعداد، ۱۰ برنامه مستقیماً توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) اجرا میشود که ارزش ریالی آنها بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
بابائی با اشاره به یکی از برنامههای مهم فرهنگی گفت: یک رویداد استانی با شعار نوید زندگی، نشاط و سلامت اجتماعی و امیدآفرینی در چهار رشته فوتسال، والیبال، تئاتر و سرود برگزار میشود که منتخبان آن به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد. این برنامه در بهمنماه سال جاری با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از مددجویان شهرهای گنبد، مینودشت و آزادشهر برگزار میشود.
وی دومین برنامه شاخص را اعزام ۴۰۰ نفر از مددجویان و خانوادههای آنان به مشهد مقدس با عنوان اردوی شغل و زیارت دانست و گفت: این اردو همزمان با دهه فجر برگزار خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد گلستان در ادامه با اشاره به نقش مراکز نیکوکاری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۲۰ مرکز نیکوکاری در استان فعال هستند که از این تعداد، ۱۰۰ مرکز فعال و برتر که طی سال جاری و گذشته خدمات مؤثری به نیازمندان ارائه دادهاند، به اردوی آموزشی ـ زیارتی مشهد مقدس اعزام میشوند. این مراکز تنها در سال جاری بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان خدمات حمایتی به نیازمندان ارائه کردهاند.
بابائی از برگزاری جشن تکلیف ۳۰۰ نفر از فرزندان خانوادههای تحت پوشش به عنوان یکی دیگر از برنامههای فرهنگی مذهبی یاد کرد و افزود: این برنامه با همکاری آستان قدس رضوی در ماههای مبارک رجب و شعبان و با حضور خانوادهها برگزار میشود.
وی همچنین به برگزاری رویداد معرفی چهرههای موفق مددجویان در حوزههای علمی، قرآنی، هنری و اشتغال اشاره کرد و گفت: این رویداد در ماه مبارک رمضان و با حضور مسئولان کشوری برگزار میشود تا این افراد بهعنوان الگوهای موفق خودکفایی معرفی شوند.
مدیرکل کمیته امداد گلستان از توزیع ۲۰۰ سری جهیزیه در این ایام خبر داد و افزود: برای هر سری جهیزیه، سرانه ۸۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و با همکاری فروشگاه اینترنتی دیجیکالا، خانوادهها خودشان اقلام مورد نیاز را انتخاب میکنند. کالاها بهصورت مستقیم و با حفظ کرامت مددجویان به درب منازل ارسال میشود. هزینه این طرح حدود ۱۶ میلیارد تومان است.
بابائی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در بهمنماه امسال ۱۰۸ واحد مسکونی برای خانوادههای تحت پوشش افتتاح میشود. ارزش ریالی این واحدها بیش از ۷۹ میلیارد تومان است. از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش ازدو هزار و۷۶۱ واحد مسکونی در دست اجرا بوده که بخش قابل توجهی از آنها به بهرهبرداری رسیده است.
وی در حوزه اشتغالزایی نیز گفت: در دهه فجر امسال ۶۹ طرح اشتغالزایی با اعتباری بیش از ۱۱ میلیارد تومان افتتاح میشود. از ابتدای سال جاری تاکنون نیز هزارو ۵۵۴ فرصت شغلی به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان برای مددجویان ایجاد شده است.
بابائی یکی از رویکردهای مهم کمیته امداد را توسعه انرژیهای تجدیدپذیر عنوان کرد و افزود: اولین مزرعه خورشیدی استان راهاندازی شده، دومین نیروگاه خورشیدی در حال اجراست و سومین نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی نیز در دهه فجر کلنگزنی میشود. ارزش اعتباری این طرحها ۱۲۰ میلیارد تومان است.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع، ارزش برنامههای کمیته امداد در دهه فجر بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان است و علاوه بر آن، حدود ۴۰ میلیارد تومان خدمات حمایتی نیز با مشارکت نهادهایی مانند بهزیستی، هلال احمر، بنیاد مسکن و اداره کل امور خیریه ارائه خواهد شد.
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