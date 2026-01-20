بارش برف ایلام را سفیدپوش کرد

کارشناس هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی از امروز فعالیت خودش را از سمت شمال غرب کشور آغاز کرده،هم اکنون در این مناطق بارش برف و باران مخابره شده است.

ساسان رستمی بیان کرد: انتظار داریم رفته رفته بارش ها بصورت ملایم‌تر و زمستانه در قسمت های شمالی استان آغاز شده و تا ظهر فردا چهارشنبه در سطح استان تداوم دارد.

وی افزود: عمده فعالیت سامانه بارشی بیشتر مناطق شمالی استان پیش بینی می شود که میزان تقریبی آن حداکثر ۱۰ میلی‌متر است.

رستمی عنوان کرد: گاهی از ساعت بارش ها در مناطق سردسیر استان به صورت برف و برفابه نمود خواهد کرد و ارتفاعات بیش از متر سفید پوش خواهند شد .

وی گفت: با خروج سامانه بارشی از سطح استان ایلام شاهد افت شدید دما هستیم که کمینه دمای صبحگاهی مناطق سردسیر استان به منفی ۵ درجه می‌رسد.