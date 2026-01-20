علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گزارشی از عملیات گسترده برفروبی در محورهای مواصلاتی استان پس از بارش اخیر ارائه داد.
سلیمی اعلام کرد: مجموعاً ۶۳۴۰ کیلومتر باند تحت پوشش عملیات برفروبی قرار گرفت. از این میزان، ۴۹۱۵ کیلومتر باند مربوط به محورهای اصلی بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت دسترسی روستایی، میزان عملیات در راههای روستایی را ۱۴۲۵ کیلومتر باند عنوان کرد: این عملیات منجر به بازگشایی مسیر ۵۲ محور و دسترسی به ۴۱۳ روستا شد.
سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه ادامه داد: در این عملیات گسترده، ۲۰۳ نفر روز نیروی راهدار با استفاده از ۱۵۸ دستگاه ماشینآلات سنگین مشارکت داشتند. همچنین، میزان ۳۱۵۰ تن مواد مخلوط ماسه و نمک برای مقابله با لغزندگی جادهها مصرف شد.
سلیمی افزود: علاوه بر برفروبی، به ۸۷ دستگاه خودروی گرفتار در برف امدادرسانی شد و در ۲۳ مقطع ریزشبرداری از محورها انجام گرفت.
نظر شما