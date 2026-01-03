علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح گزارش عملکرد نگهداری زمستانی راههای استان کرمانشاه در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴، اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی به جو منطقه، راهداران استان از ساعت صفر بامداد دوازدهم دی ماه تا ساعت ۲۴ همان روز، به صورت شبانهروزی مشغول خدمترسانی و بازگشایی مسیرها بودهاند.
وی افزود: در این بازه زمانی مجموعاً عملیات برفروبی در سطح ۲ هزار و ۴۶۰ کیلومتر باند از محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در تفکیک اقدامات انجام شده تصریح کرد: از مجموع عملیات انجام شده، ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر باند مربوط به راههای اصلی استان بوده که تحت تأثیر بارش برف قرار داشتند و با تلاش نیروهای راهداری پاکسازی شدند.
سلیمی همچنین به وضعیت راههای روستایی اشاره کرد و گفت: در حوزه راه روستایی نیز ۳۶۰ کیلومتر باند برفروبی صورت گرفته است که این عملیات منجر به بازگشایی و تسهیل تردد در ۱۳ محور روستایی و دسترسی ایمن اهالی ۱۰۸ روستا شد.
وی با بیان اینکه تمامی امکانات راهداری برای مدیریت این شرایط جوی بسیج شده بود، خاطرنشان کرد: در این عملیات ۱۱۵ نفر نیروی راهدار در قالب اکیپهای مختلف و با بهکارگیری ۸۴ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین راهداری در محورهای درگیر برف حضور داشتند.
سلیمی میزان شن و نمک مصرفی برای جلوگیری از یخزدگی جادهها را قابل توجه دانست و بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته بالغ بر یک هزار و ۶۲۵ تن مخلوط ماسه و نمک در سطح جادههای استان پاشیده شده است.
سرپرست راهداری استان کرمانشاه در پایان به امدادرسانیهای جادهای اشاره کرد و یادآور شد: نیروهای راهداری علاوه بر بازگشایی مسیرها، به ۴۳ دستگاه خودرو گرفتار در برف امدادرسانی کردند و خوشبختانه با مدیریت صحنه و باز بودن مسیرها، موردی از اسکان اضطراری مسافران و در راه ماندگان ثبت نشده است.
نظر شما