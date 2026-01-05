علی سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری استان در جریان سامانه بارشی اخیر، اظهار کرد: از هشتم تا دوازدهم دی‌ماه ۱۴۰۴، اقدامات نگهداری زمستانی به‌صورت مستمر در شبکه راه‌های استان و با هدف تأمین تردد ایمن و روان کاربران جاده‌ای انجام شده است.

وی افزود: در این مدت، عملیات برف‌روبی در محورهای مواصلاتی استان به ۱۴ هزار و ۸۵۳ کیلومترباند رسید که بخش عمده آن، معادل ۱۱ هزار و ۲۷۰ کیلومترباند، در محورهای اصلی و شریانی اجرا شده است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت راه‌های روستایی در فصل زمستان، گفت: همزمان با محورهای اصلی، عملیات بازگشایی و برف‌روبی در ۱۰۴ محور روستایی انجام شد که این محورها ۸۹۱ روستا را تحت پوشش قرار داده و در مجموع ۳ هزار و ۵۸۳ کیلومترباند برف‌روبی در این بخش انجام گرفته است.

سلیمی خاطرنشان کرد: برای اجرای این عملیات، ۸۲۴ نفر نیروی راهدار به همراه ۵۲۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در محورهای استان به‌کارگیری شدند و به‌منظور جلوگیری از یخ‌زدگی سطح راه‌ها و افزایش ایمنی تردد، بیش از ۱۵ هزار تن شن و نمک مصرف شد.

وی همچنین به اقدامات امدادی انجام‌شده اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی یادشده، ۱۳۱ دستگاه خودروی گرفتار در برف توسط نیروهای راهداری امدادرسانی شد و ۵۳ خانوار شامل ۲۰۱ نفر از هم‌استانی‌ها که به‌طور موقت در مسیرها با مشکل مواجه شده بودند، اسکان اضطراری داده شدند.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه راهداران، تأکید کرد: این مجموعه با آمادگی کامل نیروها و ماشین‌آلات، به‌صورت مستمر وضعیت جوی و محورهای استان را پایش کرده و خدمت‌رسانی به مردم و کاربران جاده‌ای را در اولویت کاری خود قرار داده است.