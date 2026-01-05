  1. استانها
برف‌روبی گسترده محورهای کرمانشاه در بارش‌های اخیر

کرمانشاه - سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه از اجرای عملیات مستمر برف‌روبی و امدادرسانی در محورهای استان طی بارش‌های اخیر خبر داد.

علی سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری استان در جریان سامانه بارشی اخیر، اظهار کرد: از هشتم تا دوازدهم دی‌ماه ۱۴۰۴، اقدامات نگهداری زمستانی به‌صورت مستمر در شبکه راه‌های استان و با هدف تأمین تردد ایمن و روان کاربران جاده‌ای انجام شده است.

وی افزود: در این مدت، عملیات برف‌روبی در محورهای مواصلاتی استان به ۱۴ هزار و ۸۵۳ کیلومترباند رسید که بخش عمده آن، معادل ۱۱ هزار و ۲۷۰ کیلومترباند، در محورهای اصلی و شریانی اجرا شده است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت راه‌های روستایی در فصل زمستان، گفت: همزمان با محورهای اصلی، عملیات بازگشایی و برف‌روبی در ۱۰۴ محور روستایی انجام شد که این محورها ۸۹۱ روستا را تحت پوشش قرار داده و در مجموع ۳ هزار و ۵۸۳ کیلومترباند برف‌روبی در این بخش انجام گرفته است.

سلیمی خاطرنشان کرد: برای اجرای این عملیات، ۸۲۴ نفر نیروی راهدار به همراه ۵۲۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در محورهای استان به‌کارگیری شدند و به‌منظور جلوگیری از یخ‌زدگی سطح راه‌ها و افزایش ایمنی تردد، بیش از ۱۵ هزار تن شن و نمک مصرف شد.

وی همچنین به اقدامات امدادی انجام‌شده اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی یادشده، ۱۳۱ دستگاه خودروی گرفتار در برف توسط نیروهای راهداری امدادرسانی شد و ۵۳ خانوار شامل ۲۰۱ نفر از هم‌استانی‌ها که به‌طور موقت در مسیرها با مشکل مواجه شده بودند، اسکان اضطراری داده شدند.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه راهداران، تأکید کرد: این مجموعه با آمادگی کامل نیروها و ماشین‌آلات، به‌صورت مستمر وضعیت جوی و محورهای استان را پایش کرده و خدمت‌رسانی به مردم و کاربران جاده‌ای را در اولویت کاری خود قرار داده است.

