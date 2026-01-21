بادامچیان: نقشه آمریکا با ایستادگی رهبر انقلاب و ملت ایران شکست خورد

اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به تهدید رهبر انقلاب از سوی ترامپ گفت: به‌نظر من ترامپ «گورباچفِ آمریکا»ست؛ فردی که عملاً به فروپاشی آمریکا کمک می‌کند. این مسئله تازه‌ای هم نیست. از همان زمانی که بر سر کار آمد، نشانه‌های آشفتگی فکری و رفتاری در او کاملاً مشهود بود. فرد آشفته، سخنان آشفته هم می‌گوید؛ حرف‌هایی که روزبه‌روز هم خودش و هم جایگاه آمریکا را در جهان تضعیف می‌کند.

وی تصریح کرد: امروز روابط آمریکا حتی با اروپا هم دچار بحران شده است. آن چند کشوری هم که ظاهراً با ترامپ همراهی می‌کنند، دچار اختلافات جدی‌اند. علت اصلی این عصبانیت‌ها روشن است: جمهوری اسلامی ایران طی ۴۷ سال گذشته آمریکا، انگلیس و فرانسه را از ایران بیرون کرده است. همان کشورهایی که پس از کودتای ۲۸ مرداد، با غارت منابع نفتی ایران، منافع ملت را پایمال کردند؛ به‌طوری که روزانه بیش از شش میلیون بشکه نفت استخراج می‌شد اما سهم واقعی ایران تنها حدود ۳۰۰ هزار بشکه بود.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با تمام توان تلاش کردند انقلاب را سرنگون کنند، اما ناکام ماندند. در تاریخ روابط ایران و آمریکا، تنها دو رئیس‌جمهور آمریکا شخصاً فرماندهی عملیات علیه ایران را بر عهده گرفتند؛ یکی جیمی کارتر و دیگری ترامپ. هر دو هم شکست خوردند.

بادمچیان تأکید کرد: در جنگ ۱۲روزه اخیر نیز با فرماندهی مستقیم ترامپ، قصد داشتند ابتدا حمله نظامی و سپس ایجاد اغتشاش داخلی را دنبال کنند، اما ملت ایران، رهبری و نیروهای انقلابی ایستادند و نقشه آن‌ها شکست خورد. همین شکست، عصبانیت ترامپ را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: امروز ایران در عرصه بین‌المللی به یک قدرت جدی تبدیل شده و در منطقه، محور مقاومت در برابر غرب است. در مقابل، آمریکا با بدهی سنگین ۳۸ تریلیون دلاری، بحران اقتصادی و افول جایگاه دلار مواجه است. ترامپ می‌خواهد هزینه‌ها را کاهش و درآمدها را افزایش دهد، اما این مسیر بن‌بست است.

بادامچیان در پایان اظهار کرد: این حرف‌های ترامپ ارزشی ندارد؛ همان‌طور که شیطان هم جرأت جسارت به خدا را دارد. ترامپ و نتانیاهو در یک مسیر شیطانی حرکت می‌کنند و سرانجامی جز شکست ندارند.