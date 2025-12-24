حزب مؤتلفه اسلامی با خانواده سردار سپهبد شهید حسین سلامی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی، و محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، به همراه معاونتهای مطالعات و برنامهریزی و تبلیغات حزب، همچنین مسئول بانوان استان تهران، و جمعی از خواهران استان تهران، به مناسبت حلول ماه مبارک رجب با خانواده شهید سردار سپهبد حسین سلامی دیدار کردند.
در این دیدار، اسدالله بادامچیان ضمن اهدای یکی از کتابهای خود به خانواده این شهید والامقام، از رشادتها و تلاشهای خالصانه شهید سلامی در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی قدردانی کرد و یاد و خاطره این سردار سرافراز را گرامی داشت.
محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شهید سلامی خاطرنشان کرد: راه شهید سلامی همواره ادامه دارد، زیرا این مسیر، راهی روشن و نورانی و چراغی پرفروغ است که همچنان روشن مانده و هیچگاه خاموش نخواهد شد.
در ادامه، همسر شهید سردار سلامی با بیان ویژگیهای شخصیتی این شهید بزرگوار گفت: شهید سلامی اهتمام ویژهای به بهکارگیری جوانان، بهویژه جوانان دهههای ۷۰ و ۸۰ داشتند و حتی پیش از شهادت نیز با نخبگان و دانشجویان دیدار میکردند و همواره بر لزوم حمایت از جوانان تأکید داشتند.
این دیدار در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهید سلامی، بر ادامه راه شهدا و پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
