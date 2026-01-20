به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته در ابلاغیه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور اعلام کرد که امتحانات پایانی دوره‌های تحصیلات تکمیلی به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

همچنین در ادامه اعلام شد که در مورد شیوه برگزاری آزمون‌های نیمسال جاری در دوره‌های کاردانی و کارشناسی، تصمیم لازم توسط کارگروه‌ مدیریت استانی آموزش عالی، اتخاذ و اطلاع رسانی می شود.

با این حال از صبح امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه برخی از دانشگاه های بزرگ اعلام کرده اند که امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، در مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: به استناد نامه شماره ۲/۲۹۵۲۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به تصمیم کارگروه مدیریت آموزش عالی استان تهران، امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ کلیه واحدهای دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری، طبق برنامه اعلام شده قبلی از تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۴ و با استفاده از سامانه elearn.ut.ac.ir برگزار می‌شود.

ضمناً راهنماهای برگزاری و شرکت در آزمون برخط ویژه استادان و دانشجویان تا روز چهارشنبه، اول بهمن ماه در سامانه آموزش الکترونیکی به آدرس elearn.ut.ac.ir در دسترس خواهد بود.

لازم به ذکر است و تاکید می‌شود امتحانات مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد، دکتری و دکتری عمومی دامپزشکی) به صورت حضوری و طبق برنامه اعلام شده قبلی برگزار خواهد شد.

دانشگاه شهید بهشتی

همچنین دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: به استناد نامه شماره ۲/۲۹۵۲۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری و با توجه به تصمیم کارگروه مدیریت آموزش عالی استان تهران، امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، در مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

در ادامه اطلاعیه این دانشگاه آمده است: تاکید می‌شود امتحانات و دفاع از پایان‌نامه/رساله مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه علامه طباطبائی

معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی نیز اعلام کرد: امتحانات پایان ترم نیم‌سال نخست ۱۴۰۵-۱۴۰۴، مقطع کارشناسی، به صورت مجازی و تحصیلات تکمیلی مطابق با تقویم امتحانی اعلام شده، به صورت حضوری برگزار می‌شود.

به استناد نامه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۴وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری و با توجه به تصمیم کارگروه مدیریت آموزش عالی استان تهران، در مقطع کارشناسی، امتحانات پایان نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، مطابق برنامه، به صورت غیرحضوری در سامانه آموزش مجازی دانشگاه به نشانی lms.atu.ac.ir برگزار می‌شود.

نام کاربری و رمز عبور استادان "کد استادی" و نام کاربری و رمز عبور دانشجویان "شماره دانشجویی" است. راهنمای نحوه شرکت در آزمون در صفحه اول سامانه قرار دارد. پشتیبانی سامانه از طریق سامانه گفتینو (چت آنلاین) در صفحه نخست سامانه آموزش مجازی انجام می‌شود.

امتحانات و جلسات دفاع از پایان‌نامه/ رساله مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) به صورت حضوری مطابق برنامه برگزار می‌شود.

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به تصمیم کارگروه مدیریت آموزش عالی استان، امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، در مقطع کارشناسی مطابق برنامه ریزی سامانه گلستان به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

همچنین تمامی امتحانات و جلسات دفاع از پایان‌نامه/رساله دوره های کارشناسی‌ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه الزهرا(س)

دانشگاه الزهرا(س) نیز اعلام کرد: به استناد نامه شماره ۲/۲۹۵۲۶۳ مورخ ۱۴۰۴.۱۰.۲۹ وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری و با توجه به تصمیم کارگروه مدیریت آموزش عالی استان تهران، امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، در مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

شایان ذکر است امتحانات مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه بوعلی

دانشگاه بوعلی سینا نیز اعلام کرد: پیرو نامه شماره ۲/۲۹۵۲۶۳ مورخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۴ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آزمون‌های پایانی نیمسال جاری در دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه به‌صورت حضوری و آزمون‌های پایانی نیمسال جاری در دوره‌های کاردانی و کارشناسی به‌صورت غیرحضوری طبق زمان‌بندی قبلی (۴ تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.

نحوه برگزاری آزمون‌های غیرحضوری در اسرع وقت اعلام خواهد شد.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

همچنین دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری و طبق برنامه اعلام شده قبلی از تاریخ ۴ بهمن ماه و با استفاده از سامانه courses.aut.ac.ir برگزار می‌شود.

همچنین در اطلاعیه آمده است که امتحانات مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) به صورت حضوری و طبق برنامه اعلام شده قبلی (مندرج در سامانه بهستان) برگزار خواهد شد.

دانشگاه صنعتی شریف

معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به تصمیم روز گذشته وزارت علوم و تصمیم کارگروه مدیریت آموزشی عالی استان تهران، امتحانات مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری و امتحانات مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

و بر اساس این ابلاغ، در جلسه مشترک ۳۰ دی شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف تصمیم‌های زیر اخذ شده است:

با توجه به ضرورت ایجاد آمادگی در دانشجویان و مدرسین برای برگزاری امتحانات، کلیه امتحانات تمام مقاطع مطابق برنامه زیر با یک هفته تعویق (از ۱۱ تا ۲۴ بهمن) در همان ساعات اعلامی قبلی برگزار خواهد شد.

امتحانات ۴ تا ۷ بهمن به ترتیب به ۱۱ تا ۱۴ بهمن انتقال یافت. امتحانات ۸ و ۹ بهمن به ترتیب در ۱۶ و ۱۷ بهمن برگزار می‌شود و امتحانات ۱۱ تا ۱۷ بهمن به ترتیب انتقال به ۱۸ تا ۲۴ بهمن منتقل شده است.

همچنین کلیه امتحانات دروس عملی به بعد از ۲۴ بهمن موکول خواهد شد. زمانبندی جدید یا تصمیم جدید در خصوص این دروس، متعاقبا از سوی دانشکده‌ها و مراکز آموزشی مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه؛ دروس مشترک مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد مشابه دروس کارشناسی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. دانشجویان کارشناسی که

زمانبندی جدید نیم‌سال آتی طی اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد. شیوه برگزاری آزمون‌های غیرحضوری توسط مدرس هر درس اعلام خواهد شد. درسی اختیاری از مقاطع بالاتر دارند، به برگزاری حضوری امتحانات تحصیلات تکمیلی توجه داشته باشند.

در این اطلاعیه تاکید شده که تعویق امتحانات صرفا مربوط به پردیس اصلی و خودگردان تهران است و امتحانات پردیس کیش، مطابق برنامه زمانبندی قبلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.