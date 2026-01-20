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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۰

محورهای رایزنی «فیدان» با همتایان خود از پاکستان و جمهوری آذربایجان

محورهای رایزنی «فیدان» با همتایان خود از پاکستان و جمهوری آذربایجان

وزیر خارجه ترکیه در رایزنی با همتایان خود از پاکستان و جمهوری آذربایجان، پیرامون موضوعات دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و آخرین وضعیت غزه به گفتگو پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه در تماس‌ های تلفنی جداگانه ای با همتایان خود از پاکستان و جمهوری آذربایجان رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزیر امور خارجه ترکیه با جیحون بایرامف همتای خود از جمهوری آذربایجان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزارت امور خارجه ترکیه در این خصوص اعلام کرد: طرفین در این تماس، موضوعات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه با محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان تلفنی گفتگو کرد.

به گفته منابع وزارت امور خارجه ترکیه، در این تماس تلفنی، آخرین وضعیت غزه و سایر تحولات منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6726495

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