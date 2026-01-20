محورهای رایزنی «فیدان» با همتایان خود از پاکستان و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه در تماس‌ های تلفنی جداگانه ای با همتایان خود از پاکستان و جمهوری آذربایجان رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزیر امور خارجه ترکیه با جیحون بایرامف همتای خود از جمهوری آذربایجان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزارت امور خارجه ترکیه در این خصوص اعلام کرد: طرفین در این تماس، موضوعات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه با محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان تلفنی گفتگو کرد.

به گفته منابع وزارت امور خارجه ترکیه، در این تماس تلفنی، آخرین وضعیت غزه و سایر تحولات منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.