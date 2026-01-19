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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

محورهای رایزنی میان «فیدان» با همتایان مصری، سعودی و اردنی خود

محورهای رایزنی میان «فیدان» با همتایان مصری، سعودی و اردنی خود

وزیر خارجه ترکیه در تماسی تلفنی با همتایان مصری، سعودی و اردنی خود، در خصوص آخرین وضعیت غزه و نیز تحولات روزهای اخیر در منطقه با آن ها رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه در تماس‌ های تلفنی جداگانه با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان و ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن گفتگو کرد.

به گفته منابع وزارت امور خارجه ترکیه، در این گفتگوها آخرین وضعیت غزه و نیز تحولات روزهای اخیر در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

وزارت امور خارجه ترکیه در این خصوص توضیحات بیشتری را ارائه نکرد.

العربیه نیز در این باره اعلام کرد: فیصل بن فرحان، وزیر خارجه سعودی، عصر امروز دوشنبه در تماس‌هایی با همتایان ترکیه‌ای، پاکستانی و اردنی خود، آخرین تحولات و وضعیت منطقه را بررسی کرد.

کد مطلب 6725453

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