اصغری: قیمت کالاهای اساسی آذربایجان غربی پایین تر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا اصغری سه شنبه شب در جلسه ستاد تنطیم بازار و نهمین جلسه ستاد اصلاح و کارآمدسازی یارانه های سازمان جهاد کشاورزی به ریاست استاندار آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: قیمت برخی اقلام اساسی قبل از اجرای طرح امنیت غذایی و معیشت مردم گران بود اما بعد از اجرای این طرح هم اکنون جزو استان های ارزان هستیم.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی قطب تولید مرغ کشور به شمار می رود، افزود: هم اکنون قیمت مرغ بین 190 تا 200 هزار تومان در استان عرضه می شود در سایر اقلام اساسی از جمله برنج و روغن نیز شاهد قیمت مناسب در استان هستیم.

اصغری ادامه داد: در سایه حمایت و همدلی مسئولان، استاندار آذربایجان غربی همه نهادهای اجرایی مرتبط با اجرای طرح کارآمد سازی و اصلاح یارانه ها در کنار هم با هم هماهنگ هستند تا این امر محقق شود.

۱۲۹۳ تن مرغ درآذربایجان غربی توزیع شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر ذخایر کالاهای اساسی در استان پایدار است، افزود: همچنین بر اساس سامانه تجارت یک هزار و 293 تن مرغ منجمد در استان توزیع شده و در زمینه گوشت منجمد نیز 290 تن توزیع شده و این روند استمرار دارد .

وی میزان حبوبات موجود را دو هزار و 95 تن عنوان کرد و گفت: کنجاله سویا وارداتی در استان نیز موجودی در انبارها داریم و سه هزار تن نیز از طریق بندر امام (ره) در حال ورود است.

اصغری با بیان اینکه در روزهای اخیر ۴ هزار تن روغن به استان تخصیص یافت که مراحل صدور حواله و ارسال به بازار در حال انجام است، تاکید کرد: واردکنندگان با جدیت در این زمینه وارد عمل شده اند و اقلام اساسی را وارد و بازار را مدیریت می کنند و در حال حاضر در زمینه کالاهای اساسی کمبودی در استان نداریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به آمار تولید و مصرف گوشت مرغ در استان، گفت: میانگین مصرف روزانه گوشت مرغ در استان ۲۶۰ تن است، در حالی که روزانه ۳۳۰ تن گوشت مرغ در کشتارگاه های استان تولید می شود.

397 تن پرتقال، سیب و خرما برای رمضان و ایام عید خریداری شد

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجان غربی از خریداری 397 تن پرتقال، سیب و خرما برای ایام عید و ماه مبارک رمضان در استان خبر داد.

محمد دمکری، اظهار کرد: در راستای تامین اقلام مورد نیاز استان در ایام عید و ماه مبارک رمضان 220 تن پرتقال، 170 تن سیب و 7 تن خرما خریداری و ذخیره سازی شده است.

وی با بیان اینکه بازار و نحوه توزیع اقلام اساسی در استان روزانه در سطح ارومیه و شهرستان ها رصد و تامین می شود، ادامه داد: بر اساس گزارش گیری روزانه از شهرستان کمبودی در زمینه تامین کالاهای اساسی نداریم و در صورت اعلام نیز اقدام به تامین می شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجان غربی گفت: توزیع شکر به میزان کافی در استان نیز در حال انجام است و استان به دلیل ظرفیت بالای کارخانجات استان در زمینه نیز مشکلی نداریم.

وی در خصوص تأمین گوشت مرغ نیز در استان گفت: در حال حاضر شاهد کاهش قیمت مرغ و تعادل بازار در این زمینه هستیم.