اصغری:اصناف منصف و اخلاق مداردر چارچوب اجرای طرح معیشتی تقدیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری صبح یکشنبه در سومین جلسه استانی اجرای طرح اصلاح و کارآمد سازی یارانه های وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: با همکاری و هماهنگی معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان و اتاق اصناف جهت قدردانی و تشویق اصناف منصف و اخلاق مدار در چارچوب طرح معیشتی دولت اقدام لازم در خصوص شناسایی آنان و تخصیص سهمیه کالاهای اساسی جهت توزیع می شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح معیشتی دولت خاطر نشان کرد: در حال حاضر یارانه‌ای را که پیش از این به تولیدکننده خارجی می‌دادیم به مردم خودمان می‌دهیم که با خرید محصولات تولید داخل فضای مثبت رقابتی برای تولید ایجاد شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اصلاحات، ایجاد ثبات اقتصادی، تقویت امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است تا مردم در نهایت از منافع این سیاست‌ها بهره‌مند شوند.

اصغری همچنین ضمن اعلام آمادگی کامل بخش کشاورزی برای تأمین نیازهای مردم در ایام پرمصرف سال از جمله ماه مبارک رمضان و نوروز، از حمایت‌ها و پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی و استاندار آذربایجان‌غربی در اصلاح نظام ارز ترجیحی، حذف رانت و فساد و تقویت تولیدکنندگان بخش کشاورزی نیز قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به میزان تولیدی و موجودی کارخانجات قند استان و نظارت کافی بر روند توزیع در فروشگاه ها افزود: توزیع شکر موجود کارخانجات قند باید با حواله سازمان انجام گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: با توجه به اعلام آمادگی تشکلهای بخش کشاورزی علی الخصوص تشکلهای مرغداران استان در خصوص تولید قرار دادی گوشت مرغ، مقررشده که تشکلها و زنجیرهای تولید گوشت مرغ با اداره کل پشتیبانی امور دام در این زمینه قرارداد منعقد کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: نظارت بر قیمت‌ها به طور کامل انجام می‌شود و اگر قیمت‌ها از سقف تعیین شده فراتر رود، با آن برخورد خواهد شد.

اصغری ادامه داد: در بازار آزاد، هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی محاسبه می‌شود و هرگونه سوءاستفاده در قیمت‌گذاری و افزایش قیمت‌ها از طریق کالابرگ، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر ماهانه در نظر گرفته شده است و در صورت افزایش نرخ ارز، دولت این رقم را در کالابرگ جبران خواهد کرد.

اصغری تاکید کرد: مدیران جهاد کشاورزی در سطح شهرستان ها و کارکنان در حوزه بازرسی و نظارت باید تمام تلاش خود را نه به عنوان یک وظیفه اداری بلکه به عنوان وظیفه انسانی و شهروندی برای اجرای هر چه بهتر این طرح در استان با جدیت انجام دهند و مدیرانی که بهترین عملکرد را در این زمینه داشته باشند، مورد تشویق قرار می گیرند.