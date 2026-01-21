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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۴

اعمال محدودیت تردد برای تریلی های تک محور در برخی محورهای خراسان جنوبی

اعمال محدودیت تردد برای تریلی های تک محور در برخی محورهای خراسان جنوبی

بیرجند- رییس پلیس راه خراسان جنوبی از اعمال محدودیت تردد برای تریلی های تک محور در جاده دیهوک-طبس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: به علت بارش برف و باران محدودیت تردد برای تریلی های تک محور در برخی محورهای استان اعمال می شود.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از اعمال محدودیت تردد برای تریلی های تک محور در جاده دیهوک طبس خبر داد و گفت: در این محور به دلیل بارش برف و برودت هوا تردد تریلی های تک محور از دو طرف برای حفظ ایمنی مسافران ممنوع شد.

کاظمی گفت: در دیگر محورها تردد جریان دارد ولی به واسطه لغزندگی جاده به رانندگان عزیز توصیه به رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله با وسیله نقلیه جلو می شود.

کد مطلب 6726901

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