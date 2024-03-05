به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدامیر کاظمی صبح سه شنبه به خبرنگاران در زمینه وضعیت راه‌های مواصلاتی خراسان جنوبی بیان کرد: خوشبختانه از نیمه شب گذشته بارش برف و باران از مناطق جنوبی استان آغاز شده است.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اظهار کرد: از این جهت در شب گذشته در برخی محورها محدودیت‌های تردد داشتیم، اما اکنون تردد در اکثر محورهای خراسان جنوبی جریان دارد.

کاظمی با بیان اینکه هم اکنون محور بیرجند-اسدیه مسدود است افزود: محورهای دیگر استان از جمله فردوس، سرایان، قاین، بشرویه و دیهوک در اثر بارندگی لغزنده است.

وی گفت: از رانندگان می‌خواهیم ضمن رعایت فاصله طولی از ترددهای غیر ضروری پرهیز کرده و عجله و شتاب نداشته باشند و به ویژه تریلی‌های تک محور تا خشک شدن آب سطح جاده‌ها تردد نکنند.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی یادآور شد: در شرایط لغزندگی جاده‌ها رعایت قوانین و سرعت مطمئنه از اهمیت بیشتری برخوردار است.