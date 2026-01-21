به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری ظهر چهارشنبه در کارگروه بهبود معیشت مردم با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۲ هزار تن نهاده دامی به استان وارد شده است، اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، روند حمل و توزیع نهاده‌ها شتاب گرفته و شاهد کاهش چشمگیر زمان انتظار تولیدکنندگان هستیم.

وی به تسویه بخشی از مطالبات تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: طی ۱۰ روز اخیر بیش از ۱۰ هزار تن نهاده با نرخ ارز ترجیحی به مرغداران و دامدارانی که از قبل خرید خود را ثبت کرده بودند، تحویل شده است که این اقدام گام مهمی در مسیر پایداری تولید محسوب می‌شود.

دغدغه مرغداران برای هزینه‌های تولید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت طیور استان، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت فعلی تخم‌مرغ با هزینه‌های تمام‌شده تولید همخوانی ندارد و این موضوع موجب نگرانی مرغداران شده است.

اسفندیاری از ارائه پیشنهادهایی برای حمایت از این صنف خبر داد و گفت: تأکید ما بر مصرف تولیدات داخل استان است؛ در همین راستا مقرر شد فروشگاه‌های زنجیره‌ای اولویت تأمین کالای خود را بر خرید از مرغداران بومی قرار دهند تا بخشی از مشکلات عرضه و نقدینگی تولیدکنندگان مرتفع شود.

تدابیر ویژه برای جلوگیری از خروج سویا از استان

وی به نوسانات تأمین سویا در سطح کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به اختلال ایجاد شده در ۲۰ استان، برای صیانت از سهمیه سویا در خراسان جنوبی، پیشنهاد شد خروج این کالا از انبارهای پشتیبانی امور دام ممنوع شود.

اسفندیاری ادامه داد: بر این اساس، مالکیت کالا به نام اتحادیه‌ها ثبت می‌شود اما برای جلوگیری از خروج غیرمجاز، سویا در انبارها باقی می‌ماند تا پس از اعلام نظر نهایی وزارت جهاد کشاورزی، توزیع شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: مابه‌التفاوت قیمتی سویا به صورت موقت در حساب‌های درآمدی بانک کشاورزی مسدود شده است و به محض ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی وزارتخانه، تصمیمات مقتضی اتخاذ و به تولیدکنندگان ابلاغ خواهد شد.