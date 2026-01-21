پرواز بالگردهای اورژانس فارس و هرمزگان برای نجات جان یک بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد از انتقال بیمار مبتلا به خونریزی مغزی در یک عملیات مشترک هوایی اورژانس از جزیره کیش به بیمارستان نمازی شیراز خبر داد و گفت: عصر سه شنبه ۳۰ دی ، بالگرد اورژانس شیراز در یک عملیات انتقال زنجیره‌ ای، بیمار مبتلا به خونریزی مغزی را از بالگرد اورژانس بندرعباس دریافت و به بیمارستان نمازی شیراز منتقل کرد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی های انجام‌شده در مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس، بیمار ابتدا توسط بالگرد اورژانس بندرعباس از جزیره کیش به محدوده شهرستان لارستان منتقل شد؛ سپس بالگرد اورژانس شیراز به پرواز درآمد و بیمار را در لار تحویل گرفت و در نهایت با حمایت درمانی پیشرفته و همکاری اورژانس زمینی، وی را به بیمارستان نمازی شیراز انتقال داد.

رئیس مرکز اورژانس فارس ضمن قدردانی از اقدامات مؤثر کادر درمان بیمارستان های مبدأ و مقصد و همچنین هماهنگی اورژانس فارس و هرمزگان در انتقال ایمن بیمار، به آمار پروازهای امدادی استان اشاره کرد و گفت: تاکنون پنج بالگرد اورژانس فارس در سال جاری، در مجموع ۱۹۸ سورتی پرواز انجام داده‌ اند که طی آن ۲۰۵ بیمار و مصدوم به مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی منتقل شده‌ اند.