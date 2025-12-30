  1. استانها
تصادف در جاده فیروزآباد- شیراز ۹ مصدوم برجا گذاشت

فیروزآباد- رئیس جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: تصادف رخ به رخ ۲ خودرو پژو و پراید در محور فیروزآباد شیراز منجر به مصدومیت ۹ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد فالی با اشاره به وقوع یک تصادف در محور فیروزآباد-شیراز گفت: شامگاه دوشنبه ۸ دی‌ماه، گزارشی از اورژانس مبنی بر تصادف رخ به رخ پژو ۴۰۵ و پراید در کیلومتر ۱۰ جاده فیروزآباد-شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نجات گران هلال‌احمر، با یک دستگاه خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر فیروزآباد تصریح کرد: این حادثه ۳ مصدوم زن و ۶ مصدوم مرد به همراه داشت که نجات گران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، به انجام کمک‌های اولیه اقدام کردند و سپس مصدومان را تحویل عوامل اورژانس دادند.

