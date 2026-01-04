  1. استانها
  2. فارس
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

تصادف زنجیره‌ای در آزادراه شیراز- اصفهان یک فوتی و ۱۰ مصدوم برجا گذاشت

شیراز- رئیس مرکز اورژانس فارس گفت: تصادف زنجیره‌ای در آزادراه شیراز- اصفهان یک فوتی و ۱۰ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: شامگاه شنبه ۱۳ دی ماه تصادف زنجیره‌ای در آزادراه شیراز-اصفهان به مرکز اورژانس فارس اعلام شد.

وی با بیان اینکه در این حادثه در اثر بارش برف و مه شدید چندین خودروی سواری از جمله پراید، سمند و پژو را درگیر شده بودند، ادامه داد: با دریافت گزارش، پنج دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به سرعت به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در صحنه شش مصدوم به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده، یک مصدوم به بیمارستان ولیعصر (عج) اقلید و سه مصدوم به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا انتقال یافتند.

عابد تصریح کرد: یک نفر نیز به دلیل شدت حادثه و جراحات وارده در این حادثه رانندگی جان خود را از دست داد.

