اکرمی: دامپزشکی تأثیر مستقیم در سلامت مردم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم اکرمی صبح چهارشنبه در نشست با مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر و هیات همراه گفت: به خوبی به نقش و وظایف دامپزشکی و تأثیر مستقیم آن در سلامت سفره غذایی مردم واقف بوده و در همین راستا پشتوانه دامپزشکی در انجام وظایف و امنیت غذایی جامعه هستیم. ‌

مدیر کل بازرسی استان بوشهر عنوان کرد: برای پیشرفت کشور در تمامی ابعاد با برنامه ریزی مدت دار میتوان بر مشکلات غلبه کرد و کمک به تولید کنندگان مواد غذایی به خصوص مواد پروتئینی (مرغداران،آبزی پروران،دامداران و دیگر صنایع مرتبط غذایی) میتواند زمینه ساز توسعه پایدار کشور باشد. ‌

اکرمی افزود: با توجه به حساسیت بالای وظایف دامپزشکی در بحث امنیت غذایی، مجموعه اداره کل بازرسی استان علاقه مند است از نزدیک شرایط فعالیت های مراکز مربوط به آن را دنبال کند و در هر زمینه ای که نیازمند حمایت اداره بازرسی باشد، مجدانه در کنار دامپزشکی پیگیر امورات خواهیم بود. ‌

این نشست با هدف آشنایی و هماهنگی بیشتر و تبیین وظایف و اهداف دامپزشکی در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه برگزار شد و روسای ادارات دامپزشکی در بخشهای مختلف به ارائه گزارش پرداختند.