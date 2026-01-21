به گزارش خبرگزاری مهر،علی رمضانی مشاور وزیر آموزشوپرورش در امور تشکلها، در نشست تشکلهای دانشجویی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که با حضور مسئولان دو دانشگاه و جمعی از مدیران ستادی وزارت آموزشوپرورش برگزار شد با تأکید بر لزوم همکاری هرچه بیشتر تشکلهای دانشجویی با وزارت آموزشوپرورش، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را دو رکن اساسی در تربیت نیروی انسانی آینده نظام تعلیم و تربیت کشور دانست.
وی با اشاره به عزم جدی وزارت آموزشوپرورش برای شنیدن صدای دانشجویان و تشکلها، اظهار کرد: نگاه وزارتخانه به تشکلهای دانشجویی، نگاهی مشارکتی و مسئلهمحور است و باور داریم که بسیاری از چالشهای آموزشوپرورش، با بهرهگیری از ظرفیت فکری و میدانی دانشجومعلمان قابل حل است.
رمضانی با انتقال پیام مقام عالی وزارت آموزشوپرورش، بر ضرورت برگزاری جلسات پیاپی، مستمر و هدفمند با تشکلهای دانشجویی، بهویژه در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تأکید کرد.
وی در ادامه افزود: این جلسات باید به ایجاد راهکارهای عملی و رفع مسائل انباشته در حوزه آموزشوپرورش منجر شود.
مشاور وزیر آموزشوپرورش همچنین از ایجاد سازوکاری مشخص برای هماندیشی و نشستهای منظم با تشکلهای دانشجویی خبر داد و گفت: وزارتخانه آمادگی دارد با استفاده از خرد جمعی و مشارکت فعال تشکلها، مسیر تحول و ارتقای نظام تعلیم و تربیت را هموار کند.
وی خاطرنشان کرد: تشکلهای دانشجویی سرمایه اجتماعی آموزشوپرورش محسوب میشوند و تقویت ارتباط مستمر با آنها، زمینهساز تصمیمگیریهای دقیقتر و اثربخشتر در سطح وزارتخانه خواهد بود.
گفتنی است؛ این نشست در فضایی تعاملی و صریح برگزار شد و نمایندگان تشکلهای دانشجویی نیز ضمن بیان دیدگاهها و مطالبات خود، بر آمادگی برای همکاری همهجانبه با وزارت آموزشوپرورش تأکید کردند.
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