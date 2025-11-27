به گزارش خبرنگار مهر در هفتهای که گذشت یک بار دیگر مسئله شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان در رسانهها مطرح شد و حجت الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: افزایش شرط سنی متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان به سی سال در شورای عالی انقلاب فرهنگی و معین تصویب شده و چشم انتظار امضای رئیس جمهور هستیم.
در حال که کارشناسان تعلیم و تربیت معتقدند معلمی تنها یک شغل نیست و برای پرورش یک معلم باید از ابتدای جوانی و از سن ۱۸ سالگی افراد وارد دانشگاه فرهنگیان شوند؛ عدهای از متقاضیان ورود به این دانشگاه به شرایط فعلی معترض اند و این مساله را مطرح میکنند که همان طور که دولت و وزارت آموزش و پرورش ناچار میشود برای معلمی آزمون استخدامی برگزار کند و افراد بالای ۳۰ سال را هم جذب کند؛ پس شرط سنی متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان هم باید به سی سال برسد و چون این مساله در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تأیید شده پس لازم است دولت هرچه زودتر این قانون را اجرایی کند.
اما مخالفان افزایش سن متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان میگویند اصرار آموزشوپرورش بر افزایش سن معلمی بدون ارائه مستند کارشناسی، نشانهای از گمگشتگی اولویتها در آموزشوپرورش است.
یک کارشناس آموزش و پرورش در گفتوگو با مهر پیگیری کمسابقه و بدون ارائه پشتوانه کارشناسی وزارت آموزشوپرورش پیرامون افزایش سقف سنی ورود به دانشگاههای تربیتمعلم را نشانهای از اشتباه در تشخیص اولویتها و تأثیرپذیری از مطالبات غیرکارشناسی دانست و گفت: آنهم در شرایطی که مسائل کلیدیتری همچون معیشت فرهنگیان، اجرای سند تحول و ساختار جدید تربیتمعلم در وضعیت رها شده قرار دارد.
چرا وزارت آموزش و پرورش در پیگیری مسائل اساسی معلمان اینگونه مصمم نیست
حمیدرضا قائمپناه در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: بررسیها نشان میدهد شدت پیگیری وزارت آموزشوپرورش در موضوع افزایش شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، با پیگیری این وزارتخانه در سایر حوزههای حیاتی قابل مقایسه نیست. اگر همین میزان انرژی و اصرار در اجرای سند تحول بنیادین، بهبود معیشت معلمان و تحقق تکالیف برنامه هفتم پیشرفت صرف میشد، جایگاه آموزشوپرورش در میان دستگاههای دولتی بهجای قرار داشتن در انتهای جدول، وضعیت متفاوتی میداشت.
وی تمرکز بیسابقه بر افزایش سن را نشانهای از عدم تشخیص درست اولویتها و غلبه مطالبات احساسی و غیرکارشناسی بر تصمیمسازی دانست و گفت: این در حالی است که وزارت آموزشوپرورش هنوز نتوانسته یک گزارش کارشناسی مستدل درباره چرایی موافقت خود با این تصمیم ارائه کند. در مقابل، مراکز پژوهشی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، تشکلهای دانشجویی و فعالان تعلیموتربیت نقدهای مستند و گستردهای در این زمینه منتشر کردهاند.
این کارشناس آموزشی گفت: وقتی وزارتخانه به مطالباتی میدان میدهد که پشتوانه علمی ندارند، باید انتظار داشت مطالبهسازیهای مشابه و غیرتخصصی در سایر حوزهها نیز شکل بگیرد. نمونه اخیر آن، فشارها و کمپینهایی است که این روزها برای افزایش شرط سنی ثبتنام در آزمون استخدامی سرایداران به راه افتاده؛ روندی که غالباً از سیاستگذاریهای لحظهای و تأثیرپذیری از موجهای رسانهای ناشی میشود.
قائم پناه معتقد است در حوزه معیشت، وزارت آموزشوپرورش باید بهجای صرف انرژی بر موضوعاتی همچون افزایش سن، به وظیفه اصلی خود یعنی افزایش سهم آموزشوپرورش از منابع عمومی دولت بپردازد و تحقق این هدف هم مستلزم رایزنی فعال با نمایندگان مجلس و هماهنگی جدی با دولت است؛ خصوصاً در مقطعی که کشور در آستانه بررسی لایحه بودجه سال آینده قرار دارد و تعیین اعتبارات آموزشوپرورش نقش مستقیم در بهبود معیشت فرهنگیان دارد.
مشکلات ساختاری دانشگاه فرهنگیان هنوز برطرف نشده است
از سوی دیگر، دانشگاه فرهنگیان در ماههای اخیر با تغییرات ساختاری پرحاشیهای مواجه بوده است. تغییراتی که موجی از هشدارها درباره تضعیف نظام تربیتمعلم را برانگیخته است. با وجود این هشدارها، هنوز اقدام مشخص و مؤثری از سوی وزارتخانه برای اصلاح روندها یا پاسخگویی به نگرانیهای کارشناسان مشاهده نمیشود.
قائم پناه خاطر نشان کرد: بر این اساس، پیشنهاد میگردد وزارت آموزشوپرورش بهجای ورود به حواشی کماثر و پرهزینه، باید تمرکز خود را بر مسائل اصلی و زیربنایی نظام تربیتمعلم و حل چالشهای معیشتی قرار دهد.
افزایش سقف سنی متقاضیان راهی برای ورود بیشتر سی سالهها به مدارس
شاید همین ایرادات است که موجب شده تا افزایش سقف سنی هنوز اجرایی نشود. به رغم اینکه عدهای میخواهند تلاشهایشان برای معلم شدن به سرانجام مطلوب برسد؛ تبدیل افزایش سقف سنی به قانون و ابلاغ آن موجب میشود هر ساله عده زیادی افراد سی ساله بخواهند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند و همین مساله زنگ خطری برای تغییر میانگین سنی معلمان است. موضوعی که برای تعلیم و تربیت کمالگرا و معلم محور یک هشدار و خطر جدی است.
خبرگزاری مهر آماده است اظهارات کارشناسی موافقان افزایش شرط سنی را هم منتشر سازد؛ موضوعی که تاکنون با وجود پیگیریهای خبرنگار مهر بینتیجه مانده است.
