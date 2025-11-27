  1. جامعه
افزایش سقف سنی متقاضیان معلمی؛راهی برای ورود بیشتر سی ساله‌ها به مدارس

در حالی که عده‌ای از متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان از افزایش شرط سقف سنی حمایت می‌کنند؛ کارشناسان تربیتی این مساله را ناقض اصول تربیتی می‌دانند.

به گزارش خبرنگار مهر در هفته‌ای که گذشت یک بار دیگر مسئله شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان در رسانه‌ها مطرح شد و حجت الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: افزایش شرط سنی متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان به سی سال در شورای عالی انقلاب فرهنگی و معین تصویب شده و چشم انتظار امضای رئیس جمهور هستیم.

در حال که کارشناسان تعلیم و تربیت معتقدند معلمی تنها یک شغل نیست و برای پرورش یک معلم باید از ابتدای جوانی و از سن ۱۸ سالگی افراد وارد دانشگاه فرهنگیان شوند؛ عده‌ای از متقاضیان ورود به این دانشگاه به شرایط فعلی معترض اند و این مساله را مطرح می‌کنند که همان طور که دولت و وزارت آموزش و پرورش ناچار می‌شود برای معلمی آزمون استخدامی برگزار کند و افراد بالای ۳۰ سال را هم جذب کند؛ پس شرط سنی متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان هم باید به سی سال برسد و چون این مساله در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تأیید شده پس لازم است دولت هرچه زودتر این قانون را اجرایی کند.

اما مخالفان افزایش سن متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان می‌گویند اصرار آموزش‌وپرورش بر افزایش سن معلمی بدون ارائه مستند کارشناسی، نشانه‌ای از گم‌گشتگی اولویت‌ها در آموزش‌وپرورش است.

یک کارشناس آموزش و پرورش در گفت‌وگو با مهر پیگیری کم‌سابقه و بدون ارائه پشتوانه کارشناسی وزارت آموزش‌وپرورش پیرامون افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه‌های تربیت‌معلم را نشانه‌ای از اشتباه در تشخیص اولویت‌ها و تأثیرپذیری از مطالبات غیرکارشناسی دانست و گفت: آن‌هم در شرایطی که مسائل کلیدی‌تری همچون معیشت فرهنگیان، اجرای سند تحول و ساختار جدید تربیت‌معلم در وضعیت رها شده قرار دارد.

چرا وزارت آموزش و پرورش در پیگیری مسائل اساسی معلمان این‌گونه مصمم نیست

حمیدرضا قائم‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد شدت پیگیری وزارت آموزش‌وپرورش در موضوع افزایش شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، با پیگیری این وزارتخانه در سایر حوزه‌های حیاتی قابل مقایسه نیست. اگر همین میزان انرژی و اصرار در اجرای سند تحول بنیادین، بهبود معیشت معلمان و تحقق تکالیف برنامه هفتم پیشرفت صرف می‌شد، جایگاه آموزش‌وپرورش در میان دستگاه‌های دولتی به‌جای قرار داشتن در انتهای جدول، وضعیت متفاوتی می‌داشت.

وی تمرکز بی‌سابقه بر افزایش سن را نشانه‌ای از عدم تشخیص درست اولویت‌ها و غلبه مطالبات احساسی و غیرکارشناسی بر تصمیم‌سازی دانست و گفت: این در حالی است که وزارت آموزش‌وپرورش هنوز نتوانسته یک گزارش کارشناسی مستدل درباره چرایی موافقت خود با این تصمیم ارائه کند. در مقابل، مراکز پژوهشی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، تشکل‌های دانشجویی و فعالان تعلیم‌وتربیت نقدهای مستند و گسترده‌ای در این زمینه منتشر کرده‌اند.

این کارشناس آموزشی گفت: وقتی وزارتخانه به مطالباتی میدان می‌دهد که پشتوانه علمی ندارند، باید انتظار داشت مطالبه‌سازی‌های مشابه و غیرتخصصی در سایر حوزه‌ها نیز شکل بگیرد. نمونه اخیر آن، فشارها و کمپین‌هایی است که این روزها برای افزایش شرط سنی ثبت‌نام در آزمون استخدامی سرایداران به راه افتاده؛ روندی که غالباً از سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای و تأثیرپذیری از موج‌های رسانه‌ای ناشی می‌شود.

قائم پناه معتقد است در حوزه معیشت، وزارت آموزش‌وپرورش باید به‌جای صرف انرژی بر موضوعاتی همچون افزایش سن، به وظیفه اصلی خود یعنی افزایش سهم آموزش‌وپرورش از منابع عمومی دولت بپردازد و تحقق این هدف هم مستلزم رایزنی فعال با نمایندگان مجلس و هماهنگی جدی با دولت است؛ خصوصاً در مقطعی که کشور در آستانه بررسی لایحه بودجه سال آینده قرار دارد و تعیین اعتبارات آموزش‌وپرورش نقش مستقیم در بهبود معیشت فرهنگیان دارد.

مشکلات ساختاری دانشگاه فرهنگیان هنوز برطرف نشده است

از سوی دیگر، دانشگاه فرهنگیان در ماه‌های اخیر با تغییرات ساختاری پرحاشیه‌ای مواجه بوده است. تغییراتی که موجی از هشدارها درباره تضعیف نظام تربیت‌معلم را برانگیخته است. با وجود این هشدارها، هنوز اقدام مشخص و مؤثری از سوی وزارتخانه برای اصلاح روندها یا پاسخ‌گویی به نگرانی‌های کارشناسان مشاهده نمی‌شود.

قائم پناه خاطر نشان کرد: بر این اساس، پیشنهاد می‌گردد وزارت آموزش‌وپرورش به‌جای ورود به حواشی کم‌اثر و پرهزینه، باید تمرکز خود را بر مسائل اصلی و زیربنایی نظام تربیت‌معلم و حل چالش‌های معیشتی قرار دهد.

افزایش سقف سنی متقاضیان راهی برای ورود بیشتر سی ساله‌ها به مدارس

شاید همین ایرادات است که موجب شده تا افزایش سقف سنی هنوز اجرایی نشود. به رغم اینکه عده‌ای می‌خواهند تلاش‌هایشان برای معلم شدن به سرانجام مطلوب برسد؛ تبدیل افزایش سقف سنی به قانون و ابلاغ آن موجب می‌شود هر ساله عده زیادی افراد سی ساله بخواهند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند و همین مساله زنگ خطری برای تغییر میانگین سنی معلمان است. موضوعی که برای تعلیم و تربیت کمالگرا و معلم محور یک هشدار و خطر جدی است.

خبرگزاری مهر آماده است اظهارات کارشناسی موافقان افزایش شرط سنی را هم منتشر سازد؛ موضوعی که تاکنون با وجود پیگیری‌های خبرنگار مهر بی‌نتیجه مانده است.

علی قدمی

    نظرات

    • مهین IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      15 3
      پاسخ
      سقف سنی عدد ۳۰ است وگرنه بیشتر ما داوطلبان ۲۴ یا ۲۵ یا ۲۶ هستیم .بسیاری از جوانان به دلایل مشکلات .نبود امکانات . مرگه اعضای خانواده . بیماری .در بازه ۱۸ تا ۲۴ در کنکور موفق نشدن و حالا که موانع رو پشت سر گذاشتن بخاطر محدودیت سنی فرصتی برای تلاش دوباره ندارن این کجا انصافه بخاطر محدودیت سنی هزاران جوان با استعدادو با اراده به آرزوش نرسه .هزاران جوان منتظر امضا توسط آقای پزشکیان هستیم این مصوبه تصویب نهایی شده و حتی مسئولین و شورا ها هم به این نتیجه رسیدن که محدودیت سنی مانعی سر راه جوانان با است
    • زهرا IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      14 3
      پاسخ
      #ابلاغ_افزایش_سن_دانشگاه_فرهنگیان
    • زهرا IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      5 3
      پاسخ
      سقف سنی عدد ۳۰ است وگرنه بیشتر ما داوطلبان ۲۴ یا ۲۵ یا ۲۶ هستیم .بسیاری از جوانان به دلایل مشکلات .نبود امکانات . مرگه اعضای خانواده . بیماری .در بازه ۱۸ تا ۲۴ در کنکور موفق نشدن و حالا که موانع رو پشت سر گذاشتن بخاطر محدودیت سنی فرصتی برای تلاش دوباره ندارن این کجا انصافه بخاطر محدودیت سنی هزاران جوان با استعدادو با اراده به آرزوش نرسه .هزاران جوان منتظر امضا توسط آقای پزشکیان هستیم این مصوبه تصویب نهایی شده و حتی مسئولین و شورا ها هم به این نتیجه رسیدن که محدودیت سنی مانعی سر راه جوانان با است
    • یاسر شیخ زاده IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      2 1
      پاسخ
      سقف سنی ۳۰سال هستش، نه ورود ۳۰ساله ها به فرهنگیان. من خودم ۲ سال سرباز معلم بودم الان ۲۶ سالمه می خواستم کنکور تجربی دوباره شرکت کنم اگه این قانون ابلاغ بشه به جای تجربی کنکور فرهنگیان شرکت می کنم تازه لیسانس آموزش ابتدایی دولتی هم دارم لازم هم نیست ۴سال کامل فرهنگیان بخونم،بعضی واحد ها تطبیق می شن.یعنی خلاصه تا ۳۰ سال می شم ۶سال سابقه.
    • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      سی ساله ها نهایتش ۱۵ سال دوام بیارن
    • محمد IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      کی بازنشست بشن.الان نصف معلم ها که سن بالایی دارند نمیتونن درس بدهند.فکری به حال بچه ها بکنید.هر شغلی تا یه سنی کارایی داره
    • صبوری IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      افزایش سن تا سی سالگی کاری اشتباه هست چون ۴سال هم تو فرهنگیان درس بخونن میشه ۳۴یا ۳۳سالگی و تازه می‌ره سر کار و درس و مدرسه این افزایش سنی کار جالبی نیست لطفا ابلاغ نکنید من خودم ۲۷سالمه دیپلم دارم ولی در کنکور امسال شرکت نمیکنم چون وقتی ۲۳سالم بود شوق رفتن به فرهنگیان داشتم که بخاطر مشکلاتم نتونستم قبول شم و الان حوصله فرهنگیان و ترمیم معدل و امتحانات نهایی را ندارم اکثریت ۲۵به بالاها دیگه حوصله ترمیم معدل رو ندارن کاش سن همون ۲۴سالگی بمونه
    • ناشی IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      تا۶۴سالگی هم باید برن درس بدن آیا میتونن؟
    • صبح IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      این ظلم رو به بچه ها نکنید یه عده پیر مرد پیرزن میشن معلم که به بچه ها غر میزنند و اعصابشون نمی‌کشه درس بدن
    • سینا IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      من که حوصله ترمیم معدل و ندارم با امتحانات نهایی دوازدهم و یازدهم چه برسه برم معلم بچه ها بشم
    • صبا IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      افزایش سن سی سالگی کشور رو رو به پیری می‌بره اینا کی برن دبیر شن کی تشکیل زندگی بدن کی بچه دار بشن بعدشم میشن یه عده سالمند که دارن میرن مدرسه برا تدریس
    • علی IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      شخص ۶۰ساله می‌تونه بیاد درس بده رفع اشکال کنه یا امتحان بگیره و بچه ها رو بتونه تو کلاس مدیریت کنه همه چی رو دارین بهم میریزیم معلم های جوونتر حوصله درس و معلمی ندارن چه برسه به پیر ها
    • تینا IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      در مدرسه شاهد بی حوصلگی معلمان مسن بوده‌ایم شما که بدتر میکنید و مسن تر
    • سمیرا IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      با افزایش سن فرهنگیان بدلیل حقوق کم معلمان اکثریت چندین سال سعی میکنن رشته بهتری قبول بشن و در آخر که چاره ای نمونده و نزدیک سن سی سالگی میرن فرهنگیان شرکت میکنن اینجوری سن معلمی رو به پیری می‌ره در سالهای آینده شاهد این خواهید بود که معلمان مسن برن سر کلاس و به تعلیم و تربیت بچه ها لطمه می‌زند چون افراد مسن حوصله کمتری دارند هر شغلی سن خودش و حوصله میخواد

