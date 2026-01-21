به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی با اشاره به استقبال از طرح کالابرگ عنوان کرد: تاکنون حدود ۶۶ میلیون نفر از مشمولان از طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده کرده‌اند و مجموع مبلغ مصرف‌شده در قالب اجرای این طرح حدود ۵۷ همت برآود شده است.

وی در برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد افزود: اجرای سیاست کالابرگ یک میلیون تومانی تاکنون نشان از تولید و توزیع مناسب داشته‌، اکنون با افزایش عرضه به بازار نیاز و تقاضا برآورده شده، با بازاری متعادل و ثبات‌یافته روبروییم.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع ارزی در این حوزه تأکید کرد: درپی نوسانات ارزی پیش رو، برنامه‌ریزی واردات نهاده‌های دامی و مواد اولیه مورد نیاز انجام شده هرگونه ناپایداری در این بخش رو به کاهش است و سرمایه‌ در گردش تامین شده‌است.

فتحی خاطرنشان کرد: پس از افزایش قیمت‌ها که بخشی نیز به دلیل افزایش تقاضا بوده، قیمت‌ها براساس پیش‌بینی روند نزولی پیدا کرده و روند کاهشی قیمت مرغ، تخم‌مرغ، شکر و روغن آغاز شده، قیمت‌ها به سمت تعادل در حرکت است و در نهایت به یک تعادلی بین تولید و مصرف می‌رسد.

قیمت گوشت به‌صورت مصنوعی افزایش یافت

وی با اشاره به چسبندگی قیمت در گوشت قرمز و کند شدن کاهش قیمت آن گفت: با وجود پیش‌بینی ما برای پیوستن بازار گوشت قرمز به روند نزولی قیمت‌ها این اتفاق دیرتر رخ داد و قیمت گوشت به‌صورت مصنوعی و از سوی یک صنف یا گروه خاص، به‌شدت افزایش یافت. این موضوع به نوعی بهانه‌سازی و زمینه‌چینی برای واردات دام زنده نیز شد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار گفت: تلاش کردیم رابطه منطقی میان قیمت دام زنده و گوشت نیز مورد توجه قرار گیرد و با نظارت در بازار گوشت قرمز این روند کاهشی را شاهد خواهیم بود و قیمت گوشت قرمز نیز به تعادل خواهد رسید.

فتحی با اشاره به نظارت مستمر بر قیمت‌ها از سوی دستگاه‌های مربوطه گفت: هم‌اکنون فرایندهای نظارتی درحال انجام است و بر اساس قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار، نهادهای مسئول کنترل قیمت شامل بازرسان بازار وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی بر قیمت محصولات عرضه‌شده نظارت می‌کنند و در صورت افزایش قیمت‌ها بیشتر از نرخ مصوب برخورد خواهند کرد.

وی مدیریت یکپارچه بازار برای تامین تقاضای نزدیک به ۶۰ میلیون متقاضی اقلام اساسی در بازار را موفقیت آمیز دانست و گفت: در این مقطع زمانی مدیریت این تقاضا به خوبی شکل گرفته‌است و در بازار با کمبود اقلام روبرو نیستیم.