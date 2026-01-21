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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۱۶

چرا روغن کمیاب و گران است؟

چرا روغن کمیاب و گران است؟

یک مسئول صنفی با اشاره به مطالبات معوق دولت، گفت: در حال حاضر بخش خصوصی نقدینگی ندارد تا تیراژ تولید را افزایش دهد. از این رو، میزان تولید نسبت به گذشته افت کرده و عرضه بر اساس تقاضا نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جدید انواع روغن خوراکی هفته دوم دی ۱۴۰۴ اعلام شد و نرخ‌ها تقریبا ۳ برابر افزایش را تجربه کردند. با وجود افزایش قیمت‌ها همچنان توزیع روغن قطره چکانی بوده و افرادی که برای خرید از کالابرگ خود به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند، می توانند به شکل محدود روغن خریداری کنند.

علی فاضلی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش قیمت روغن خوراکی همچنان در بازار کمیاب است و توزیع قطره چکانی انجام می‌شود به خبرنگار مهر، گفت: بخشی از چالش‌ها به ماه‌های قبل برمی‌گردد. نزدیک به یک سال است که ارزی برای واردات مواد اولیه تولید روغن خوراکی، تخصیص داده نشده است. عدم تخصیص ارز باعث کاهش واردات و در نتیجه، بهم خوردن بازار عرضه و تقاضا شده است.

وی افزود: در حال حاضر بزرگترین نگرانی تولیدکنندگان بدهی بیش از یک میلیارد دلاری دولت به بخش خصوصی است که مشخص هم نیست چه زمانی و با چه شیوه‌ای قرار است، پرداخت شود. این عدم تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق، سبب شده تا فعالان این بازار رغبتی به واردات و تامین مواد اولیه مورد نیاز، نداشته باشند.

این مسئول صنفی در ادامه با بیان این که مواد اولیه بخش عمده‌ای از روغن‌های تولیدی فعلی از محل ذخائر استراتژیک در حال تامین است، گفت: بخش خصوصی در حال حاضر نقدینگی ندارد تا تیراژ تولید را افزایش دهد. از این‌رو، میزان تولید نسبت به چند ماه قبل افت کرده و عرضه بر اساس بازار تقاضا نیست.

کد مطلب 6726013
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      59 10
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      از وقتی احمدی نژاد وزارت بازرگانی را منحل کرد ، رانت و رشوه و فساد و افزایش قیمت ها و ... در خرید و توزیع و فروش کالا ها اوج گرفت . راهی جز احیای وزارت بازرگانی وجود ندارد .
    • NP ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      58 1
      پاسخ
      متاسفانه در ایران برعکسه همه چشم دوختن فقط به دریافت ارز .. در صورتی که در کشورهای منطقه در واردات کالای اساسی به چندین شیوه عمل اجرا می شه .. در ایران واردات کاملا مسدود و قفله و فقط در اختیار یک عده ای افراد خاص و یا احتکار برای گران کردن افزایش قیمت یا برنامه ای برای دریافت ارز خروج ارز سود سوء استفاده کردن .
    • ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      104 4
      پاسخ
      نوشته چراروغن ۳برابر گران شده ،، از بی عرضه ای مسعولش ک فکر مردم نیسه
    • NP ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      38 2
      پاسخ
      متاسفانه تعرفه های گمرکی هزینه ها در گمرک در واردات کالای اساسی در گمرک ها باید کم یا صفر بشه در این شرایط تا باعث افزایش قیمت کالای اساسی در داخل کشور نباشه بعد هم دست یک عده ی خاص فقط نباشه که وارد کنند بعد گران تر هم می فروشند باید رقابت شکل بگیره تا فساد احتکار و ... از بین بره ..
    • ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      68 2
      پاسخ
      ضعف مدیریت
      • میثم ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        8 52
        بابا ضعف مدریت نیست ما تحریم هستیم پول نیست چرا مردم همه چیز رو گردن مسولین میندازن توافق انجام نشد و ما تحریم شدیم و الان هم پول نیست دولت از کجا پول بیاره که قیمت ها پایین بیاد
    • پزشکیان ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      38 1
      پاسخ
      با این قیمت ها واردات بهتر از تولیده،الان قیمت گوشت قرمز ایران هم قیمت گوشت توی قطب جنوب شده
    • غنی معصومی ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      4 73
      پاسخ
      باسلام همه ما می توانیم با مدیریت در پخت و پز مصرف روغن را به حداقل ممکن برسانیم ،مثال در هفته سه نوبت آب گوشت درست کنیم که روغن موجود در گوشت 70درصد را تامین میکند سه وعده درهفته سالاد الویه مصرف کنیم که نیازی به روغن ندارد،دو نوبت گوشت مرغ با هویج و سیب زمینی را آب پز کنیم که غذای مورد علاقه بیشتر اروپایی هاست،دو نوبت کباب با نان یا با برنج کته درست کنیم در مجموع با مدیریت میتوان مصرف روغن که برای سلامتی نیز خوب نیست را به یک سوم کاهش دهیم ما می توانیم اگر اراده کنیم.
      • ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        31 1
        ای جان! چقد وضع شما خوبه ماشالا شده جریان اون سیاستمداری که بهش گفتن مردم نون ندارن بخورن ، گفت خب کیک بخورن!
      • فرزند ایران ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        37 1
        احتمالن گوشت سرکوچه شما خیلی ارزانه که هفته ای ۳ مرتبه آبگوشت میخورید و ایضاً گوشت سفید مرغ وغیره وگرنه .‌‌‌......
      • ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        31 1
        مردم لنگ نون هستن شما داری حرف از کباب و گوشت و آبگوشت و مرغ میزنی؟ کمی تفکر کنید. دنبه آبگوشتی که میگید کیلویی 450 تومنه
    • ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      20 1
      پاسخ
      تزریق قطره چکانی روغن با قیمت بالا ، خیلی آزاردهنده و عجیب هست. توضیحات فوق اصلا قابل قبول نیست چون ما دیدیم که به محض طرح مباحث جدید، تمام فروشگاهها روغن را از قفسه جمع کردند و اثری از انها نیست
    • سعید ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      8 6
      پاسخ
      اینکه قیمتها آزاد میشود و هر تولید کننده ای بایستی از بودجه خود مواد خام را وارد یا خرید کند کار درستی است. کارخانه هایی که با رانت سرپا بودند احتمالا ورشکست و بجای آنها تولیدی های جدید با زور و بازوی خود ایجاد میشود. این تاثیرات رنسانس اقتصادی است. همانی که اروپا را دگرگون کرد. صد البته بایستی قوانین سخت نباشند تا براحتی مواد خام وارد شوند. اجازه دهیم بازار قیمت تعادل را پیدا کند تا به امید خدا بزودی تورمها سرکش کنند. رانت بالای جون اقتصاد کشور بوده و است
    • ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      30 3
      پاسخ
      ارز رسمی را یک شبه ۴/۵ برابر میکنید ، بعد میپرسید چرا اقلام گران شده . واقعا خیلی باهوش هستید !!!!!
    • روزبه ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      17 3
      پاسخ
      یک مسول صنفی چند روز قبل گفته بود هیچ مشکلی از نظر تامین کالاهای اساسی نیست
    • ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      27 2
      پاسخ
      چه عجب متوجه شدین روغن و برخی اقلام در بازار کمیابه..همیشه تیتر میزنید بزرگ که کمبودی در بازار نیست.. در صورتیکه هفته هاست مردم با مشکل مواجه‌اند و مسوول مربوطه دقیقا مشخص نیست کجاست و مشغول چه کاریه.
    • ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      28 2
      پاسخ
      زیرا خوراک مردم )قشر کارمند(سالهاست شده سیب زمینی بادمجان تخم مرغ .ماکارونی
      • ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        7 1
        تخم مرغ !!!!!!
    • Zahra ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      23 1
      پاسخ
      به نظر من با اینکه ارز ترجیحی قطع شده بازم واسطه در کار هست تا دلال در جامعه هست هیچی درست نمیشه
    • ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      11 9
      پاسخ
      با تعرفه جدید ترامپ برای کشورهایی که با ایران کار کنند این قیمتها هنوز مفته
    • ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      24 0
      پاسخ
      مدیران رانتی رو از پست هاشون بردارید

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