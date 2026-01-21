چرا روغن کمیاب و گران است؟

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جدید انواع روغن خوراکی هفته دوم دی ۱۴۰۴ اعلام شد و نرخها تقریبا ۳ برابر افزایش را تجربه کردند. با وجود افزایش قیمتها همچنان توزیع روغن قطره چکانی بوده و افرادی که برای خرید از کالابرگ خود به فروشگاهها مراجعه میکنند، می توانند به شکل محدود روغن خریداری کنند.
علی فاضلی، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش قیمت روغن خوراکی همچنان در بازار کمیاب است و توزیع قطره چکانی انجام میشود به خبرنگار مهر، گفت: بخشی از چالشها به ماههای قبل برمیگردد. نزدیک به یک سال است که ارزی برای واردات مواد اولیه تولید روغن خوراکی، تخصیص داده نشده است. عدم تخصیص ارز باعث کاهش واردات و در نتیجه، بهم خوردن بازار عرضه و تقاضا شده است.
وی افزود: در حال حاضر بزرگترین نگرانی تولیدکنندگان بدهی بیش از یک میلیارد دلاری دولت به بخش خصوصی است که مشخص هم نیست چه زمانی و با چه شیوهای قرار است، پرداخت شود. این عدم تعیینتکلیف بدهیهای معوق، سبب شده تا فعالان این بازار رغبتی به واردات و تامین مواد اولیه مورد نیاز، نداشته باشند.
این مسئول صنفی در ادامه با بیان این که مواد اولیه بخش عمدهای از روغنهای تولیدی فعلی از محل ذخائر استراتژیک در حال تامین است، گفت: بخش خصوصی در حال حاضر نقدینگی ندارد تا تیراژ تولید را افزایش دهد. از اینرو، میزان تولید نسبت به چند ماه قبل افت کرده و عرضه بر اساس بازار تقاضا نیست.
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