واکنش روسیه به اظهارات مقام بلژیکی درباره بردگی اروپا برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهارات نخست‌وزیر بلژیک درباره «بردگی اروپا» را تراژیک خواند.

وی با اشاره به اظهارات بارت دی ویو، نخست وزیر بلژیک درباره بردگی اروپا برای آمریکا گفت: این اظهارات بازتاب واقعیت اروپاست.

این دیپلمات روس تصریح کرد: این اظهارات فریادی از روی ترس است، نه فریاد کمک.

روز سه شنبه، نخست وزیر بلژیک در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در سخنانی تصریح کرد: اگر فن‌آوری نداشته باشیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ما را به بردگی می‌کشاند.

وی گفت: ما برای ساختن رفاه فردا به چارچوب های فناورانه خودمان نیاز داریم. اگر این طور نباشد، ترامپ می‌تواند هر کاری که دلش می‌خواهد با ما انجام دهد. او می‌تواند با ما بازی کند. او می‌تواند ما را برده خود کند.

روابط آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر اختلاف درباره نحوه پایان دادن به جنگ اوکراین و همچنین مالکیت گرینلند با تنش همراه است.

اروپا که به طور سنتی از آمریکا به عنوان اهرمی برای مقابله با روسیه استفاده می کند اکنون توسط مسکو و واشنگتن به گوشه رینگ رانده شده است.