به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رویترز، «بارت دی ویور» (Bart De Wever)، نخست وزیر بلژیک امروز سه شنبه در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در سخنانی اعلام کرد: ما برای ساختن رفاه فردا به چارچوب های فناورانه خودمان نیاز داریم. اگر این طور نباشد، ترامپ میتواند هر کاری که دلش میخواهد با ما انجام دهد. او میتواند با ما بازی کند. او میتواند ما را برده کند؛ زیرا ما در واقع برده می شویم.
نخست وزیر بلژیک در این خصوص ادامه داد: این یک تغییر ساختاری است. روی آمریکا به سمت اقیانوس آرام چرخیده است. پشت آنها به سمت اقیانوس اطلس است. و این پس از ترامپ تغییر نخواهد کرد. این یک چیز ساختاری است. فکر میکنم مذاکره با پوتین ایده خیلی خوبی نیست، زیرا همانطور که آمریکاییها گفتند: اگر میخواهید صحبت کنید، نرم صحبت کنید، اما یک چماق بزرگ همراه داشته باشید. ما چماق بزرگی نداریم. ما فقط میتوانیم نرم صحبت کنیم.
«بارت دی ویور» اضافه کرد: مردم میخواهند به اتحادیه اروپا بپیوندند! هیچ همسایه آمریکا نمیگوید، ما میخواهیم به ایالات متحده بپیوندیم. هیچ کس نمیخواهد. آنها میخواهند به اتحادیه اروپا بپیوندند. فقط به این دلیل که ما احترام می گذاریم. ما حاکمیت قانون داریم!. ما با ملایمت صحبت میکنیم.
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