به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در ادامه پیگیریهای حقوقی درباره جنگ غزه، بلژیک بهطور رسمی به پروندهای پیوست که آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان دادگستری بین المللی (ICJ) به اتهام ارتکاب نسلکشی مطرح کرده است.
دیوان دادگستری بینالمللی در بیانیهای اعلام کرد بلژیک با ارائه «اعلامیه مداخله» به این پرونده ملحق شده است.
پیش از این نیز کشورهایی مانند برزیل، کلمبیا، ایرلند، مکزیک، اسپانیا و ترکیه به این روند حقوقی در لاهه پیوسته بودند. آفریقای جنوبی، این شکایت را در دسامبر ۲۰۲۳ مطرح کرد و استدلال کرد که جنگ رژیم اسرائیل علیه نوار غزه، ناقض کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل درباره پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی است.
هرچند صدور رأی نهایی ممکن است سالها به طول بینجامد، دیوان دادگستری بین المللی در ژانویه ۲۰۲۴ دستورهای موقتی صادر کرد که بر اساس آن، رژیم صهیونیستی موظف شد اقداماتی برای جلوگیری از نسلکشی انجام دهد و اجازه رسیدن بدون مانع کمکهای بشردوستانه به غزه را بدهد. این دستورات از نظر حقوقی الزامآور هستند، اما دیوان سازوکار اجرایی مستقیمی برای اجرای آنها ندارد.
دیوان دادگستری بین المللی همچنین حضور رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین را غیرقانونی و سیاستهای این رژیم را توسعه طلبانه توصیف کرده است.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی به حملات خود در غزه و کرانه باختری ادامه داده و متحدان غربی، از جمله آمریکا، همچنان حمایتهای نظامی و مالی از تلآویو را ادامه میدهند.
