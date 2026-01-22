شکلات راه حل کاهش زباله های الکترونیکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، گروهی از محققان دانشگاه گلاسگو این مدار حافظ محیط زیست را طراحی کرده اند که می توان آن را با کاغذ، پلاستیک زیستی و حتی شکلات نیز ساخت.

این مدار به طور ایمن از طریق خاک و کامپوست از بین می رود.

محور این دستاورد روش جدید چاپ مدارهای الکترونیک روی سطوح زیست تجزیه پذیر با استفاده از روی به جای مس است که در مدارهای معمولی به کار می رود.

عملکرد صفحه مدارهای جدید با صفحه های سنتی قابل مقایسه است و هم اکنون به طور موفقیت آمیز در دستگاه های مختلف از جمله شمارنده‌های ال ای دی(LED counter) و حسگرهای دما آزمایش شده‌اند.

پروفسور جف کتل از دانشگاه گلاسگو در این باره می گوید: یکی از وجوه کلیدی فعالیت ما آن است که تقریبا هر ماده ای که دربستر سازی به کار می رود از کاغذ و پلاستیک زیستی برای کاربردهای واقع گرایانه تر تا شکلات برای نمایش هایی خوشمزه اما نه چندان کاربردی را می توان در این فرایند به کار برد.

ما هم اکنون مشغول بررسی راه‌هایی برای تطبیق این روش در زمینه‌های دیگر مانند الکترونیک قالب‌پذیر یا حسگرهای زیستی هستیم تا این حوزه ها نیز از یک روش ارزان و همه‌کاره برای ساخت مدارهای با کیفیت بالا و با تاثیر اندک در محیط زیست بهره‌مند شوند.