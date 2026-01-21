به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی از انسداد موقت محور توسکستان به دلیل شدت بارش برف و کولاک خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شرایط نامساعد جوی در محدوده سرعلی‌آباد و جنگل توسکستان، کاربران جاده‌ای می‌توانند تا اطلاع ثانوی از محور آزادشهر–شاهرود (خوش‌ییلاق) به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

وی با تأکید بر اولویت حفظ ایمنی رانندگان و مسافران افزود: این محدودیت ترافیکی تا پایان فعالیت سامانه بارشی و بهبود شرایط جوی ادامه خواهد داشت.

مصدقی با اشاره به گستردگی بارش‌ها در سطح استان اظهار کرد: برای نخستین بار در زمستان امسال، تمامی پنج هزار و ۲۷۱ کیلومتر از محورهای ارتباطی استان، از مناطق جلگه‌ای شمال تا نواحی کوهستانی جنوب و از شرق تا غرب گلستان، شاهد بارش و انباشت برف بوده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان گفت: ویژگی بارز این سامانه بارشی، بارش برف از مناطق پایین‌دست تا ارتفاعات است، به‌گونه‌ای که میزان برف در ارتفاعات بین ۱۰ تا بیش از ۳۵ سانتی‌متر گزارش شده است.