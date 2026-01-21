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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

انسداد موقت محور توسکستان؛ تردد از مسیر خوش‌ییلاق انجام می‌شود

انسداد موقت محور توسکستان؛ تردد از مسیر خوش‌ییلاق انجام می‌شود

گرگان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان گفت: به دلیل تشدید بارش برف و کولاک در محور توسکستان، این مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود و محور خوش‌ییلاق به عنوان مسیر جایگزین معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی از انسداد موقت محور توسکستان به دلیل شدت بارش برف و کولاک خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شرایط نامساعد جوی در محدوده سرعلی‌آباد و جنگل توسکستان، کاربران جاده‌ای می‌توانند تا اطلاع ثانوی از محور آزادشهر–شاهرود (خوش‌ییلاق) به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

وی با تأکید بر اولویت حفظ ایمنی رانندگان و مسافران افزود: این محدودیت ترافیکی تا پایان فعالیت سامانه بارشی و بهبود شرایط جوی ادامه خواهد داشت.

مصدقی با اشاره به گستردگی بارش‌ها در سطح استان اظهار کرد: برای نخستین بار در زمستان امسال، تمامی پنج هزار و ۲۷۱ کیلومتر از محورهای ارتباطی استان، از مناطق جلگه‌ای شمال تا نواحی کوهستانی جنوب و از شرق تا غرب گلستان، شاهد بارش و انباشت برف بوده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان گفت: ویژگی بارز این سامانه بارشی، بارش برف از مناطق پایین‌دست تا ارتفاعات است، به‌گونه‌ای که میزان برف در ارتفاعات بین ۱۰ تا بیش از ۳۵ سانتی‌متر گزارش شده است.

کد مطلب 6727500

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