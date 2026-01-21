زارعی: ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات در استان بوشهر اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر گفت: مجموع تسهیلات اعطایی استان در ۱۰ ماه نخست سال جاری بیش از ۹ همت بوده است که تا پایان سال پیش بینی می‌کنیم این میزان به ۱۲ همت برسد.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان بوشهر افزود: همچنین طی این مدت ۳۴ هزار درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که تاکنون ۲۰ هزار مجوز صادر شده است.

بنادر استان بوشهر بستر شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مولد

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز گفت: بنادر استان بوشهر بستر شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مولد هستند.

سیاوش ارجمندزاده در ادامه به بیان اقدامات صورت‌گرفته در زمینه توسعه، نوسازی و نگهداشت زیرساخت‌های دریایی استان بوشهر پرداخت.

تولیدکننده، نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری

مدیر کل صمت استان بوشهر نیز در این جلسه اظهار کرد: رسوب کالا در بنادر و گمرکات استان بوشهر، ناشی از فرایند طولانی تخصیص ارز، قوانین و مقررات بعضاً متناقض و بوروکراسی‌های پیچیده اداری است که باید برای این موضوع تدبیری اندیشید.

نصرالله کشاورز عنوان کرد: تولیدکننده، نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری است؛ از این رو باید توجه داشته باشیم که دستورات قضایی، زمینه تعطیلی خط‌های تولیدی را فراهم نکنند.

صدور اسناد واحدهای پتروشیمی استان بوشهر پس از ۵۰ سال

مدیرعامل یکی از شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر نیز ضمن قدردانی از صدور اسناد واحدهای پتروشیمی استان بوشهر پس از ۵۰ سال، به بیان موانع پیش روی گسترش تولید در حوزه پتروشیمی از جمله برخی قوانین خلق‌الساعه و انجام بعضی از اقدامات فراقانونی پرداخت.