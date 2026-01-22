به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اعزی صبح پنجشنبه در جلسه کمیته بحران حوزه ارتباطات استان مازندران با اشاره به بارش شدید برف و باران و پیامدهای آن اظهار کرد: همزمان با قطعی برق و انسداد برخی راههای مواصلاتی، هشت تیم فنی و پشتیبانی از بخشهای زیرساخت، مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه بهصورت کامل در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
وی با تشریح مناطق دچار اختلال ارتباطی افزود: بیشترین قطعیها در مناطق کوهستانی و محورهای روستایی استان گزارش شده که از جمله آنها میتوان به محور هراز و لاریجان آمل، کندوان و مرزنآباد چالوس و کلاردشت، کجور نوشهر، زیراب و پلسفید سوادکوه، دوهزار و سههزار تنکابن، دالخانی رامسر، دودانگه و چهاردانگه ساری، بندپی بابل، هزارجریب نکا و مناطق بهشهر و گلوگاه اشاره کرد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با بیان اینکه بخش عمده این اختلالها ناشی از قطعی برق و دشواری دسترسی به مناطق برفگیر است، تصریح کرد: هماهنگیهای لازم با شرکت توزیع نیروی برق و ادارهکل راهداری استان انجام شده تا با بازگشایی مسیرها، تیمهای فنی بتوانند در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند.
اعزی با تأکید بر آمادهباش کامل مجموعههای تابعه وزارت ارتباطات در استان گفت: تیمهای فنی و پشتیبانی به محض فراهم شدن شرایط تردد، عملیات ترمیم و بازگرداندن پایداری شبکه ارتباطی را آغاز خواهند کرد.
وی در پایان با اشاره به وضعیت ارتباطات در سایر نقاط استان خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی، شبکه ارتباطی در مناطق شهری و ساحلی مازندران پایدار است و تلاشها برای حفظ این پایداری و رفع کامل اختلالها در مناطق کوهستانی ادامه دارد.
