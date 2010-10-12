ایجاد شبکه ملی اطلاعات / استفاده بدون محدودیت از شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور امروز سه شنبه در مراسم افتتاح جشنواره صنعت و فناوری اطلاعات در تهران گفت: موضوع IT با توجه به مزایای فراوان، خود یک صنعت مهم در کشور محسوب می شود که موتور محرکه صنایع دیگر است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شعار دولت دهم را دستیابی به دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: این بدان معنی نیست که پیش از این فعالیتی در این زمینه نشده باشد اما باید بتوان شاخصها را برای دستیابی به این هدف مشخص کرد.

وی با تاکید بر تحرک فناوری نوین تصریح کرد: 18 کمیته در محورهای تجارت الکترونیک، باند الکترونیک، توسعه خدمات الکترونیکی دولت، کمیته فنی و استانداردها تشکیل شده است.

تقی پور با اشاره به محورهای راهبردی برنامه پنجم توسعه برای تحرک حوزه فناوری نوین افزود: توسعه زیرساختها و برقراری امنیت در فضای تبادل اطلاعات موجب تحرک بیشتر این بخش خواهد شد.

وی افزود: از آنجایی که میلیاردها تومان در شبکه مجازی کشور به صورت روزانه در حال تبادل است خود را موظف به تامین امنیت در این دنیای مجازی می دانیم.

تقی پور با اشاره به تشکیل شبکه ملی اطلاعات گفت: پهنای باند بسیار وسیع قابل ملاحظه برای تمام کاربران الکترونیکی تعریف شده است که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی با تاکید بر عرضه این پهنای باند گفت: این نوید را به صنعتگران می دهیم که با توسعه پهنای باند بتوانند بدون محدودیت از شبکه اطلاعات (صوتی و تصویری) استفاده کنند.

تقی پور ارائه راه حل های تجاری، تولیدی و فنی را از الزامات توجه در این جشنواره عنوان کرد و گفت: در بخش فناوری اطلاعات باید اطمینان ملی از شبکه مجازی برای کاربران فراهم شود.