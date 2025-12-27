دستور قضایی برای ترخیص بیش از ۱۶ هزار تن کنجاله سویا در بندرامام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفریاصل پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای با تأکید بر اهمیت جلوگیری از رسوب کالا در بنادر اظهار کرد: پیشگیری از انباشت کالا علاوه بر کاهش هزینههای نگهداری، از ایجاد کمبودهای کاذب در بازار و بروز نوسانات قیمتی جلوگیری میکند و مصداق بارز صیانت از حقوق عامه است.
جعفریاصل با اعلام صدور دستور قضائی برای ترخیص بیش از ۱۶ هزار تن کنجاله سویا افزود: پس از بررسیهای تخصصی اداره استاندارد بندر امام خمینی (ره)، سلامت ۱۶ هزار و ۴۰۰ تن کنجاله دامی از نظر ایمنی، بهداشت و انطباق با استانداردهای فنی در تمامی شاخصها مورد تأیید قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به عدم وجود هرگونه مخاطره بهداشتی برای دام و طیور، دادستانی شهرستان با رفع موانع حقوقی و قضائی، مجوز ترخیص این محموله را صادر کرد تا روند تأمین نهادههای دامی با سرعت بیشتری ادامه یابد.
دادستان بندرامام خمینی (ره) تصریح کرد: تسریع در ترخیص نهادههای دامی نقش مستقیم و تعیینکنندهای در پایداری زنجیره تولید محصولات پروتئینی، کنترل قیمتها و حفظ ثبات بازار دارد و هرگونه تأخیر در این حوزه میتواند امنیت غذایی کشور را با اختلال مواجه کند.
جعفریاصل با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضائی خاطرنشان کرد: دادستانی بندرامام خمینی (ره) در چارچوب سیاستهای کلان نظام و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، بهطور مستمر فرآیند ترخیص کالاهای اساسی را رصد میکند تا امنیت غذایی و آرامش بازار برای مردم تضمین شود.
وی یادآور شد: در ماههای گذشته نیز با پیگیری دادستانی بندرامام خمینی (ره)، ۲۸ هزار تن پودر آلومینا مورد نیاز شرکت آلومینیوم کشور ترخیص شد که این اقدام از بروز اختلال در تولید سالانه ۱۸۰ هزار تن آلومینیوم و تهدید اشتغال بیش از ۲۵۴ هزار نفر جلوگیری کرد.
