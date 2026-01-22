خزایی پور:جاده زیراب محلات تا دهم بهمن زیربار ترافیک می رود

به گزارش خبرنگار مهر،حسن خزائی پور، پیش از ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی مسائل عمرانی شهرستان محلات، اظهار کرد: متاسفانه شاهد بلاتکلیفی شماری از متقاضیان مسکن ملی هستیم که گاهی درخواست‌های آنان نزدیک به یک سال در میز اداری دستگاه‌ها معطل مانده است.

وی افزود: این تاخیرها،عامل نارضایتی و اعتراض مردم شده و اکنون منتظر تصمیمات عملی و تعهدات قطعی برای رفع این معضل، به ویژه در مورد واحدهای آماده‌ تحویل به متقاضیان کامل‌پرداخت هستیم.

فرماندار محلات با اشاره به پروژه‌ محوری جاده زیراب تصریح کرد: این پروژه‌، سال‌ها به نمادی از تاخیر و وعده‌های محقق‌نشده تبدیل شده بود.

خزایی پور ادامه داد:با پیگیری‌های مستمر و حمایت استاندار مرکزی، شاهد پیشرفت قابل توجهی در این پروژه در سال جاری بودیم که بر اساس آخرین هماهنگی‌های انجام شده، انتظار داریم این جاده تا دهم بهمن ماه جاری زیربار ترافیک برود.

وی موضوع تأمین خدمات آب، برق و گاز برای پروژه‌های مسکن را نیز حیاتی خواند و گفت: اگرچه فاز اول با مشکل چندانی مواجه نیست، اما باید دستگاه‌های متولی برای فازهای بعدی، به ویژه فاز چهارم که در حال ساخت است، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند تا شاهد مشکل جدیدی برای همشهریان نباشیم.

فرماندار شهرستان محلات تصریح کرد: عمل به مصوبات و سرعت در اجرا باید در اولویت اقدامات ارگان‌های ذی‌ربط قرار گیرد چرا که مردم محلات به‌ویژه متقاضیان مسکن ملی، از وعده‌های مکرر خسته شده‌اند و این نشست باید نقطه‌ عطفی برای خاتمه دادن به این چرخه باشد.