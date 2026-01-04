به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر یکشنبه در نشست شورای مسکن استان اظهار کرد: پروژه ۲۰۰۰ واحدی که تاکنون قرارداد آن منعقد نشده است با بانکهای عامل قرارداد منعقد خواهد شد تا متقاضیان امکان دریافت تسهیلات خود را داشته باشند.
وی افزود: همچنین سقف وام برخی پروژهها از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و بانکهای عامل بر اساس روشهای مصوب، به مرور این موضوع را اجرا خواهند کرد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: گزارش پیشرفت فیزیکی پروژههای بنیاد مسکن و شهرهای جدید استان نیز ارائه شد و مسائل مربوط به پیمانکاران بررسی و تعیین تکلیف شد.
وی ادامه داد: متقاضیان تسهیلات دهکی با ارائه چک، واحدهای آماده را تحویل میگیرند و پیگیری لازم برای سایر پروژهها انجام میشود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: پروژههای این استان در بخش زیرساختها و روبناها نیازمند حمایت هستند و در این جلسه با همکاری دستگاههای متولی، تصمیمات لازم برای تأمین این حمایتها اتخاذ شد.
وی افزود: پیشبینی میشود بخشی از واحدهای پروژههای بزرگ استان، از جمله پروژه ۸۰۰۰ واحدی، در نیمه اول سال آینده آماده و به متقاضیان تحویل شود.
زندیه وکیلی گفت: روند اجرایی پروژهها رضایتبخش است و پیشبینی میشود مشکلات متقاضیان طی یک تا دو سال آینده برطرف و واحدها تحویل داده شوند.
پنج هزار واحد مسکن ملی در شهرهای جدید و مهاجران در دست احداث است
استاندار مرکزی گفت: در شهرهای جدید و مهاجران حدود ۵ هزار واحد مسکن ملی در حال احداث است که واحدها در شهر امیرکبیر به صورت ویلایی و در شهر مهاجران به صورت آپارتمانی ساخته میشوند.
وی افزود: پیمانکاران متعدد در هر دو شهر مشغول فعالیت بوده و تسهیلات تکمیلی آنها نیز در حال پیگیری است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژهها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد است و سقف وام برخی پروژهها با تکمیل پیشرفت فیزیکی به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در برخی پروژههای شهر امیرکبیر تأخیرهایی در تحویل واحدها وجود داشته است که با برنامهریزی انجام شده، این پروژهها به زودی تحویل متقاضیان خواهد شد.
زندیه وکیلی تاکید کرد: شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر موظف است فازبندی پروژهها را متناسب با تکمیل آوردهها انجام دهد تا بخشی از واحدها تا دهه فجر آماده تحویل شوند.
وی افزود: پیشبینی میشود در این مرحله حدود یکهزار واحد به متقاضیان تحویل شود ضمن اینکه مهمترین مشکل پروژهها تأمین آورده متقاضیان است.
