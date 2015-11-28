آزادسازی و اختصاص زمین برای تکمیل بلوار شهید غفاری محلات

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا نصرالله نژاد بعد از ظهر شنبه در بازدید از پروژه های راه و شهرسازی محلات با اختصاص زمین برای آزادسازی و تکمیل بلوار شهید غفاری محلات و اختصاص زمین برای ساخت بخشداری نیم ور موافقت کرد.

در این دیدار که با حضور علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، شهردار و رییس شورای شهر و مسئولان اداره راه و شهرسازی محلات برگزار شد، پیرامون پروژه های مختلف شهرستان محلات بحث و رایزنی صورت گرفت و بازدید میدانی از آنها انجام شد.

در این دیدار بر تکمیل جاده چهارخطه میدان باقرآباد تا ورودی جاده زیراب تا دهه فجر امسال تاکید شد و اختصاص زمین جهت آزادسازی و تکمیل بلوار شهید غفاری مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین انجام روکش آسفالت جاده حدفاصل میدان شورا تا دانشگاه دولتی محلات، رفع مشکل زمین خانه بازنشستگان امید و ورزشگاه هزار نفری و زمین هنرستان و واگذاری سند زمین پمپ بنزین محلات از جمله توافقات صورت گرفته بود.

براساس این گزارش در بازدید از شهر نیم ور، بنا شد در صورت تعریض ادامه ورودی نیم ور توسط شهرداری، روکش آسفالت توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی انجام شود و واگذاری زمین بخشداری نیم ور مورد موافقت نصرالله نژاد قرار گرفت.

همچنین بنا شد با مشارکت شهرداری نیم ور و اداره کل زاه و شهرسازی، زمین با کاربری تجاری واقع در فاز یک مسکن مهر، جهت مسایل خدماتی مورد استفاده قرار گیرد.