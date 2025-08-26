حسن خزاییپور در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه گزارشی از خدمات نظام و دولت به مردم و همچنین تجدید عهد مسئولان با آرمانهای انقلاب اسلامی است که پروژههای آماده افتتاح و کلنگزنیشده در شهرستان محلات در این راستا و با هدف ارتقای رفاه عمومی و توسعه همهجانبه منطقه عملیاتی میشوند.
وی با اشاره به ۳۸ پروژه آماده بهرهبرداری این شهرستان همزمان با هفته دولت افزود: به مناسبت هفته دولت، تعداد ۳۷ پروژه عمرانی و یک اقتصادی در شهرستان محلات در دستور کار قرار گرفته است که پروژههای عمرانی شامل ۳۱ طرح افتتاحی با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال و ۶ پروژه کلنگزنی با اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال خواهد بود.
فرماندار محلات تصریح کرد: اجرای این پروژههای عمرانی زمینهساز اشتغالزایی برای ۴۴۰ نفر است که شامل ۲۶۳ نفر اشتغال مستقیم و ۱۷۰ نفر اشتغال غیرمستقیم میشود.
خزائیپور ادامه داد: همچنین یک پروژه اقتصادی با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد که برای ۵۰ نفر اشتغال مستقیم و برای ۱۵ نفر نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکند و در مجموع با این پروژه ۶۵ فرصت شغلی فراهم خواهد شد.
