به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر پیام داد.
در متن پیام وزیر آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
همزمان با شکوفایی بهار انقلاب اسلامی، برگزاری جشنواره تئاتر فجر را فرصتی گرانمایه و الهامبخش میدانم؛ فرصت بازآفرینی فردایی روشنتر از رهگذر زبان فاخر و جهانی هنر تئاتر هنری که در پرتو تلاش هنرمندان متعهد خویش، پیامآور امید، پویایی و نویدبخش آیندهای سرشار از بالندگی برای ایران عزیز است.
این جشنواره، بستر ارزشمندی است برای نمایش آثار هنرمندان از سراسر کشور، و مجالی برای تبلور اندیشه، خلاقیت و شور زیستن در سایۀ هنر ناب ایرانی بیتردید، ایجاد نشاط و امید در جامعه از طریق هنر تئاتر در شرایط حساس کنونی، میتواند سهمی مؤثر در ساختن جامعهای مقاوم، همدل و خلاق ایفا کند؛ جامعهای که با فرهنگ و هنر، بنای وحدت و پایداری خویش را استوار میسازد.
جشنوار تئاتر فجر، صحنهای است برای تجلی پایداری، امیدواری و استقامت ملت ایران؛ عرصهای برای عرضه آثاری برگرفته از فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی که همزمان پیامآور همبستگی، وحدت، و حرکت رو به تعالیِ فرهنگ و هنر این سرزمین کهن است.
هنر اثرگذار و جانبخش تئاتر، توان آن را دارد که دلها را به هم نزدیک سازد نواهای درونی هنرمندان و تماشاگران را در هم آمیزد. در سایه این همدلی است که میتوانیم به سوی جامعهای یکدل، همزبان و سربلند گام برداریم؛ جامعهای که در آن احترام به تنوع و تفاوتها، مایه قدرت ملی و سرمایهی پیشرفت خواهد بود.
امیدوارم این دوره از جشنواره، با همیاری هنرمندان و تلاش برگزارکنندگان، بتواند با خلق و ارائۀ آثار ماندگار، امیدبخش و فاخر، نقشی مؤثر در تقویت نشاط، بالندگی و همبستگی اجتماعی ایفا کند.»
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