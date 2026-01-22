به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، داوران بخشهای مختلف چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر شامل «صحنهای»، «خیابانی»، «ایران من»، «فراگیر»، «فجر پلاس» و «دیگرگونههای اجرایی» معرفی شدند.
در بخش «تئاتر صحنهای»، ایرج راد، فریبا کوثری، حسین مسافرآستانه، رضا مهدیزاده، حسین کیانی و امیرکاوه آهنینجان بهعنوان اعضای هیئت داوران حضور دارند.
داوری بخش «تئاتر خیابانی» بر عهده پریسا مقتدی، امیرحسین شفیعی، رامین راستاد، مجید امرایی و سامان خلیلیان است.
در بخش «ایران من» (صحنهای و خیابانی)، علیرضا استادی، ابوالفضل همراه، فرهاد بشارتی، وحید لک و کرامت رودساز آثار را ارزیابی خواهند کرد.
هیئت داوران بخش «فراگیر» متشکل از قطبالدین صادقی، شهرام زرگر و شهرام کرمی است.
مریم کاظمی، محمد حاتمی و آرش دادگر داوران بخش «فجر پلاس» هستند.
همچنین در بخش «دیگرگونههای اجرایی»، فرشاد یاری، مهرداد کوروشنیا و مجید رحمتی داوری آثار را بر عهده دارند.
چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر از ۲ تا ۱۲ بهمن به دبیری سیدوحید فخرموسوی در تهران برگزار میشود.
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