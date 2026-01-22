پیام دبیر چهل‌ و چهارمین جشنواره تئاتر فجر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، سیدوحید فخرموسوی دبیر چهل‌ و چهارمین جشنواره تئاتر فجر به مناسبت آغاز این رویداد هنری پیامی منتشر کرد.

متن پیام دبیر چهل‌ و چهارمین جشنواره تئاتر فجر به این شرح است:

«سلام بر هنرمندان عزیز و اصیل سرزمینم،

سلام بر همه آنانی که صحنه را آینه راستی‌های زندگی می‌دانند و تئاتر را نفس‌کشیدن برای انسان و انسانیت.

چهل‌ و چهارمین دوره جشنواره تئاتر فجر، در شرایطی مهمان دل‌ها و نگاه‌های شماست که جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفتگو، تفکر و امید است. در این میانه، تئاتر به‌مثابه هنری زنده و تأثیرگذار، می‌تواند پل ارتباط قلب‌ها و اندیشه‌ها باشد، فریاد خاموش‌شده‌ها را بازگو کند و روایتی نو از زندگی را پیش چشم انسان معاصر بگذارد.

این رویداد، میعادگاهی است برای قدردانی از مجاهدت‌های هنرمندانی که با تمام وجود، صحنه را به فضایی برای پرسش، نقد و زیبایی‌شناسی بدل می‌کنند. در این مسیر، قدردان زحمات بی‌شمار تمام دست‌اندرکاران، بازیگران، کارگردانان، نویسندگان، طراحان و همه کسانی هستیم که چراغ تئاتر ایران را فروزان نگاه داشته‌اند.

امسال نیز با اتکا به خداوند و اعتماد به تجربه‌های گران‌قدر پیشین، می‌کوشیم تا فضایی امن، پویا و محترمانه برای عرضه بهترین آثار داخلی و شنیدن صداهای تازه جهانی فراهم آوریم. تئاتر فجر، تنها یک رویداد هنری نیست؛ اینجا خانه هنرمندان است، خانه اندیشه و احساس، و مکانی است برای تولد دوباره ایده‌هایی که می‌توانند جهان را تابناک‌تر کنند.

از همه شما هنرمندان گران‌قدر دعوت می‌کنیم که با حضوری پرشور و آثاری ماندگار، در این رویداد بزرگ همراه ما باشید. بیایید با هم نشان دهیم که تئاتر ایران، زنده، توانمند و آماده گفتگو با دنیاست.

با آرزوی صحنه‌هایی پر از حقیقت و احترام.»